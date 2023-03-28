Разин о готовности к работе с топ-клубом: «Я сам был звездой! В КХЛ немногие меня переплюнули. Прекрасно понимаю психологию игроков на пике»

Теги суперлига России КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин сказал, что готов к работе с топ-клубом, потому что сам был звездой. 

«Во-первых, я уверен в своих силах! А, во-вторых, чтобы сразу ответить всем критикам – я сам был звездным игроком! У меня есть два «Золотых шлема», «Золотая клюшка»! Не так много хоккеистов в КХЛ, которые переплюнули меня.

И при этом я как-то уживался с тренерами, и знаю, как ведут себя игроки по отношению к тренеру. Прекрасно понимаю психологию хоккеистов, достигших своего пика, или уставших от того, что он никак не могут выиграть кубок, или тех, кто прошел пик и его карьера тихонько катится вниз. И, зная все это, могу раскрыть сильные стороны каждого.

Что же касается мотивационных речей, которые часто звучали от меня в Череповце, то, наверное, в топ-клубах они в таком количестве не нужны. Потому что там хорошая финансовая мотивация, премиальные, к тому же есть реальная возможность выиграть кубок», – сказал тренер. 

После вылета «Северстали» из плей-офф Разин объявил об уходе из череповецкого клуба, в котором работал с 2018 года. 

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4 комментария

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Кеша
Только Динамо ! Одна жизнь - одна команда ! Пошли вон из Динамо все манагеры . Не хочу вас терпеть ни одного дня! Превратили Легендарное Великое Московское Динамо в болото, где попадание в восьмерку апофеоз вашей мечты . С такими желаниями вам надо в Сочи и другие подобные клубы. Там будете бултыхаться , Как говно в проруби ! Надо по -мужски честно признать , что залезли на слона и не знаете , как с него слезть , надо честно признать , что не тянете - не ваш уровень ! Разин и только Разин в московское Динамо !
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Vadoniy
Сейчас зашёл посмотреть статистику Разина как игрока, вспомнив про связку "Раз и Гол", но как-то ожидал большего - только один сезон с более чем очком за игру,44 игры, 47 очков, сезон 2000-2001, чего хватило на лучшего бомбардира, золотой шлем и золотую клюшку (получал ещё раз в след сезоне). Безусловно, быть лучшим в лиге - очень круто, но мне неожиданно, что тогда была такая низкая результативность.
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Mi4eL
идеальный конщищпт для ММГ . но что то мелочь. щас ещё Воробьева оставят
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Rinat Khudayberdin
так себе портфолио
золотую шайбу не брал
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