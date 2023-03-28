Разин о готовности к работе с топ-клубом: «Я сам был звездой! В КХЛ немногие меня переплюнули. Прекрасно понимаю психологию игроков на пике»

сказал, что готов к работе с топ-клубом, потому что сам был звездой.

«Во-первых, я уверен в своих силах! А, во-вторых, чтобы сразу ответить всем критикам – я сам был звездным игроком! У меня есть два «Золотых шлема», «Золотая клюшка»! Не так много хоккеистов в , которые переплюнули меня.

И при этом я как-то уживался с тренерами, и знаю, как ведут себя игроки по отношению к тренеру. Прекрасно понимаю психологию хоккеистов, достигших своего пика, или уставших от того, что он никак не могут выиграть кубок, или тех, кто прошел пик и его карьера тихонько катится вниз. И, зная все это, могу раскрыть сильные стороны каждого.

Что же касается мотивационных речей, которые часто звучали от меня в Череповце, то, наверное, в топ-клубах они в таком количестве не нужны. Потому что там хорошая финансовая мотивация, премиальные, к тому же есть реальная возможность выиграть кубок», – сказал тренер.

После вылета «Северстали» из плей-офф Разин объявил об уходе из череповецкого клуба, в котором работал с 2018 года.