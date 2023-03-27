Третьяк о Кошечкине: «Порядочный, трудолюбивый, талантливый человек. Пожелаю ему найти возможность трудиться в хоккее – такие люди не должны пропадать»

прокомментировал решение завершить карьеру.

«За свою вратарскую жизнь он много сделал для российского хоккея. Своей игрой, отношением к хоккею радовал болельщиков. Порядочный, трудолюбивый, талантливый человек, надо пожелать ему дальше найти возможность трудиться в хоккее, потому что такие люди не должны пропадать.

За счет роста он защищал ворота своими габаритами. Если маленькому вратарю нужно больше играть за счет реакции, то ему надо было найти правильное положение перпендикулярно шайбе. Он высокий, имел возможность больше закрыть площадь ворот, ему рост помогал играть по такой тактике против соперника», – сказал президент .