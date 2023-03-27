Третьяк о Кошечкине: «Порядочный, трудолюбивый, талантливый человек. Пожелаю ему найти возможность трудиться в хоккее – такие люди не должны пропадать»

Теги ФХР Василий Кошечкин Владислав Третьяк КХЛ ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк прокомментировал решение Василия Кошечкина завершить карьеру

«За свою вратарскую жизнь он много сделал для российского хоккея. Своей игрой, отношением к хоккею радовал болельщиков. Порядочный, трудолюбивый, талантливый человек, надо пожелать ему дальше найти возможность трудиться в хоккее, потому что такие люди не должны пропадать.

За счет роста он защищал ворота своими габаритами. Если маленькому вратарю нужно больше играть за счет реакции, то ему надо было найти правильное положение перпендикулярно шайбе. Он высокий, имел возможность больше закрыть площадь ворот, ему рост помогал играть по такой тактике против соперника», – сказал президент ФХР

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6 комментариев

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Даня Чебыкин
вася, ты только не становись славой!!
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цэсемьэр
Ответ Bartez1986
всегда думал, что если говорят про габариты вратаря, то имеют ввиду, условно, ширину плечевого пояса. просто мощный, другой похилее. рост причем? в современном хоккее есть вратари ростом ниже перекладины?
вратари часто играют на коленях
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Олег
Ответ крок 58
Эх… Васе кубок напоследок взять бы… Воробей!! Как можно было прошлый плофф слить!!!?
Меня не покидают чувства что тот
Финал плей-офф был куплен ЦСКА.
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крок 58
Эх… Васе кубок напоследок взять бы…
Воробей!! Как можно было прошлый плофф слить!!!?
+3
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+3
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Bartez1986
всегда думал, что если говорят про габариты вратаря, то имеют ввиду, условно, ширину плечевого пояса. просто мощный, другой похилее. рост причем? в современном хоккее есть вратари ростом ниже перекладины?
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Bashibuzuck
Только в федерацию его не зовите, а то станет таким же как вы
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