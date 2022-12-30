Третьяк о смерти Пеле: «Король футбола, любой мальчик мечтал быть как он. Брал у него автограф»

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Владислав Третьяк выразил соболезнования по поводу смерти Пеле.

Легендарный бразильский футболист скончался 29 декабря, ему было 82 года.

«Это король футбола. Что тут можно говорить? И любой мальчик в мире мечтал быть как Пеле. Не только фанаты футбола, но и болельщики всего мира скорбят, потому что он был потрясающим игроком», – сказал Третьяк.

Также президент ФХР рассказал историю знакомства с Пеле.

«В 1987 году в Квебеке был зимний фестиваль, в рамках которого сборная СССР играла против звезд Национальной хоккейной лиги. Туда приехало все высшее руководство Канады, а также спортивные послы стран: я – от Советского Союза, Пеле – от Бразилии, от Бельгии – знаменитый велосипедист Аксель Меркс. Там мы должны были выйти на площадь, где было несколько тысяч людей.

Я подошел перед выходом к Пеле, взял у него автограф, хотя я редко беру автографы. Он мне его дал, но никакого внимания ко мне не было, так как он не знал, кто я.

Ну а потом, когда мы вышли, и нас стали приветствовать, то сначала представили Пеле, и были аплодисменты. Когда же представили меня, такие овации начались, и он так посмотрел на меня. После этого он меня обнял, мы вместе сфотографировались, ему рассказали, кто я такой, мы обменялись мнениями», – поведал Третьяк.

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