Владислав Третьяк: «Северсталь» – хорошая команда, но ЦСКА играл лучше, мощнее. Заслуженная победа»

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Владислав Третьяк прокомментировал победу ЦСКА в матче против «Северстали» (5:2, 1-0).

«ЦСКА сильнее играл, мощнее. У них моментов было намного больше, поэтому заслуженная победа.

«Северсталь» – хорошая команда, ничего не хочу сказать, но ЦСКА играл лучше. У них моментов было больше, просто не реализовывались. В первом периоде уже три момента было», – заявил президент Федерации хоккея России.

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