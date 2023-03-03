Владислав Третьяк: «Северсталь» – хорошая команда, но ЦСКА играл лучше, мощнее. Заслуженная победа»

прокомментировал победу ЦСКА в матче против « » (5:2, 1-0).

« сильнее играл, мощнее. У них моментов было намного больше, поэтому заслуженная победа.

«Северсталь» – хорошая команда, ничего не хочу сказать, но ЦСКА играл лучше. У них моментов было больше, просто не реализовывались. В первом периоде уже три момента было», – заявил президент Федерации хоккея России.