Третьяк о посещаемости матчей КХЛ: «Не каждая жена отпустит своего мужчину на хоккей три-четыре раза в неделю»

Теги ФХР Сборная России по хоккею болельщики Владислав Третьяк КХЛ календарь ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк поделился мыслями о том, почему ухудшилась посещаемость матчей КХЛ.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ число игр регулярного чемпионата выросло с 56 до 68.

«В большом количестве матчей есть как плюсы, так и минусы. Посещаемость ухудшилась, потому что не каждая жена или семья отпустит своего мужчину ходить на хоккей три-четыре раза в неделю.

А потом есть вопрос усталости: почти у всех команд были спады – длительные серии поражений, они к такому не привыкли. Это скорее календарь Национальной хоккейной лиги, и он очень сложный, к нему надо готовиться. Физически к нему оказались готовы не все.

Но есть и плюсы – появилось много молодых хоккеистов. Однако если дальше вновь будет международный турнир, то будем пересматривать – нам нужны будут окна [для матчей сборной]. Но сейчас турнир мне нравится, он неплохо проходит», – заявил президент ФХР.

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8 комментариев

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avcgloronalduMU
Ответ Амфитрион
"Это скорее календарь Национальной хоккейной лиги" - календарь НХЛ 82 игры, и там тоже не каждая жена отпускает мужа на хоккей, потому что идет вместе с ним и еще детей с собой берут.
там с женами подругами детьми ходят, а в РФ что с хоккеем?
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Кеша
Если билеты стоят не на галерку 2/3 тысячи рублей , то не каждый готов отдать за месяц 16/24 тысячи рублей
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Алексей Иванов
Потому что вы лимит ужесточаете и делаете всё в угоду ска-интереса нет
0
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SergFed71
Сколько сделайте чтобы жёны тоже ходили на хоккей
+2
0
+2
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Амфитрион
"Это скорее календарь Национальной хоккейной лиги" - календарь НХЛ 82 игры, и там тоже не каждая жена отпускает мужа на хоккей, потому что идет вместе с ним и еще детей с собой берут.
+6
0
+6
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Семен Бабцов
Кому в итоге верить? Посещаемость возросла или упала?😄😄😄 Разберитесь там уже между собой
0
0
0
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Rostgrg
раньше одни холостяки, короче ходили, а сейчас просто все переженились... ясно
+4
0
+4
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J-12
какая должность у Третьяка в КХЛ? почему он собирается решать сколько матчей играть?
+3
0
+3
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