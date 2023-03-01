Третьяк о посещаемости матчей КХЛ: «Не каждая жена отпустит своего мужчину на хоккей три-четыре раза в неделю»

поделился мыслями о том, почему ухудшилась посещаемость матчей КХЛ.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ число игр регулярного чемпионата выросло с 56 до 68.

«В большом количестве матчей есть как плюсы, так и минусы. Посещаемость ухудшилась, потому что не каждая жена или семья отпустит своего мужчину ходить на хоккей три-четыре раза в неделю.

А потом есть вопрос усталости: почти у всех команд были спады – длительные серии поражений, они к такому не привыкли. Это скорее календарь Национальной хоккейной лиги, и он очень сложный, к нему надо готовиться. Физически к нему оказались готовы не все.

Но есть и плюсы – появилось много молодых хоккеистов. Однако если дальше вновь будет международный турнир, то будем пересматривать – нам нужны будут окна [для матчей сборной]. Но сейчас турнир мне нравится, он неплохо проходит», – заявил президент .