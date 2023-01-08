Третьяк о плей-офф: «У СКА голодные ребята, еще не выигрывавшие Кубок Гагарина. ЦСКА будет сложнее»

Теги Металлург Мг ЦСКА СКА ФХР Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк поделился ожиданиями от выступления СКА и ЦСКА в плей-офф.

Московский клуб является действующим обладателем Кубка Гагарина.

«Ждем хорошего плей-офф, будет приличная заруба. Там будет много равных команд, наверняка много новых звездочек появится.

Для ЦСКА будет сложнее в том плане, что там много хоккеистов, которые уже выигрывали плей-офф, а у СКА голодные ребята, еще не выигрывавшие Кубок. Но есть и другие хорошие команды, например, «Магнитка», – сказал президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета ЦСКА.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий