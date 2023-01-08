Третьяк о плей-офф: «У СКА голодные ребята, еще не выигрывавшие Кубок Гагарина. ЦСКА будет сложнее»

поделился ожиданиями от выступления СКА и ЦСКА в плей-офф.

Московский клуб является действующим обладателем Кубка Гагарина.

«Ждем хорошего плей-офф, будет приличная заруба. Там будет много равных команд, наверняка много новых звездочек появится.

Для ЦСКА будет сложнее в том плане, что там много хоккеистов, которые уже выигрывали плей-офф, а у СКА голодные ребята, еще не выигрывавшие Кубок. Но есть и другие хорошие команды, например, «Магнитка», – сказал президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета ЦСКА.