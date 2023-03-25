Каюмов сравнил матчи с ЦСКА в плей-офф КХЛ с финалом Олимпиады-2022: «Такой же тягучий хоккей, та же борьба»

считает, что уровень хоккея в серии с соответствует уровню Олимпиады.

« » со счетом 1:0 выиграл 5-й матч серии второго раунда Кубка Гагарина против ЦСКА. Армейцы ведут в этой серии 3-2.

– Согласны с тем, что если бы вы использовали хотя бы половину своих моментов, то «Локомотив» уже прошел бы ЦСКА?

– Да, я согласен. У меня достаточно много моментов. В таких матчах, как этот, их надо обязательно реализовывать.

– Вы играли на Олимпиаде, где был финал с финнами (1:2). По накалу и качеству хоккея серия ЦСКА – «Локомотив» отстает от этого уровня?

– Я думаю, эти матчи сопоставимы. Сейчас в нашей серии идет примерно тот же хоккей, что и в Пекине. Такой же тягучий, та же борьба. Ключевой момент – именно в единоборствах за шайбу. Кто их выигрывает, тот и берет весь матч.

– Вам помогает, что на Олимпиаде вы работали под руководством Сергея Федорова, который теперь возглавляет ЦСКА?

– Безусловно! Во‑первых, я получил огромнейший опыт, играя на Олимпиаде, где мы дошли до финала. Во‑вторых, большой опыт я получил от Федорова. Уважаю его как тренера и человека. Он много подсказывал нападающим, и я благодарен ему за это, – сказал форвард «Локомотива».

Напомним, Россия на Олимпиаде‑2022 в Пекине взяла серебро, уступив в финале Финляндии (1:2). Федоров входил в штаб Алексея Жамнова. Каюмов на Олимпиаде провел четыре матча.