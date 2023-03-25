Федоров сказал, что у ЦСКА нет установки выводить из себя вратаря «Локо»: «Неблагородное дело. Ее и не может быть»

сказал, что у ЦСКА нет установки выводить из себя вратаря «Локомотива».

Тренер ЦСКА после поражения в 5-м матче полуфинальной серии Западной конференции с « » (0:1, 3-2) прокомментировал эпизод, в котором форвард врезался во вратаря ярославцев .

«Есть ли какая-то установка игрокам ЦСКА выводить вратаря «Локомотива» из себя? Такая установка – неблагородное дело. Ее нет и не может быть. У каждого нашего нападающего есть достаточно задач.

Там не наш форвард и не вратарь «Локомотива» были задействованы в эпизоде. К сожалению, на коленках, когда ты на льду, очень сложно затормозить», – сказал Федоров.