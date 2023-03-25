Елесин не стал назвать антихоккеем матч ЦСКА и «Локомотива»: «Каждая команда хочет победить, поэтому вы видели закрытый хоккей»
Александр Елесин не согласен, что «Локомотива» играл с ЦСКА в антихоккей.
«Локомотив» в субботу со счетом 1:0 выиграл 5-й матч в плей-офф КХЛ, армейцы ведут 3-2 в серии. Шестая встреча пройдет в Ярославле 27 марта.
– Можно ли сказать, что «Локомотиву» не хватает эмоций в этой серии, чтобы более убедительно побеждать ЦСКА?
– Я думаю, здесь самое главное – играть в свой хоккей. Цель – не дать эмоций, а выиграть матч. Это очень хладнокровная серия, и никто не хочет растрачивать эмоции попусту.
– Можно ли назвать антихоккеем то, что мы сегодня увидели? Зрители на трибунах скучали.
– В любом случае каждая команда хочет победить, поэтому вы видели закрытый хоккей.
– Вы не готовы назвать это антихоккеем? Это ведь не «Торпедо» от Игоря Ларионова.
– Я не собираюсь комментировать ваше высказывание, – сказал защитник «Локомотива».
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