Елесин не стал назвать антихоккеем матч ЦСКА и «Локомотива»: «Каждая команда хочет победить, поэтому вы видели закрытый хоккей»

не согласен, что «Локомотива» играл с ЦСКА в антихоккей.

«Локомотив» в субботу со счетом 1:0 выиграл 5-й матч в плей-офф , армейцы ведут 3-2 в серии. Шестая встреча пройдет в Ярославле 27 марта.

– Можно ли сказать, что «Локомотиву» не хватает эмоций в этой серии, чтобы более убедительно побеждать ?

– Я думаю, здесь самое главное – играть в свой хоккей. Цель – не дать эмоций, а выиграть матч. Это очень хладнокровная серия, и никто не хочет растрачивать эмоции попусту.

– Можно ли назвать антихоккеем то, что мы сегодня увидели? Зрители на трибунах скучали.

– В любом случае каждая команда хочет победить, поэтому вы видели закрытый хоккей.

– Вы не готовы назвать это антихоккеем? Это ведь не «Торпедо» от Игоря Ларионова.

– Я не собираюсь комментировать ваше высказывание, – сказал защитник « ».