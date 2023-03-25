Александр Михайлов о большинстве СКА: «Ротенберг говорит, что они стараются решить проблему. Не получается пока. На словах исправить что-то легко, а на деле...»

Теги Авангард Металлург Мг ЦСКА Локомотив СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Александр Михайлов высказался о проблемах СКА в большинстве.

Клуб из Петербурга не забросил ни одной шайбы в большинстве в серии плей-офф с «Торпедо» (4-0). По проценту реализации лишнего (11,9) СКА занимает 14-е место в нынешнем плей-офф.

– Конечно, это очень нехорошо. Я бы даже сказал, что это плохо. Потому что из реализаций большинства складывается игра. Основополагающий момент в хоккее. Важно уметь его использовать.

– В чем видите проблему?

Роман Ротенберг говорит, что они стараются ее решить. Не получается пока. Даже в меньшинстве СКА забивает, а когда получает на игрока больше, – нет. Тут сказывается специфика плей-офф. Цена ошибки выше. Команды все знают про соперника, изучают его сильные стороны. Но, видите, на словах исправить что-то легко, а на деле...

Все же знали, что «Авангард» хорошо играет на пятачке и много шайб забрасывает с добивания. Тренер «Металлурга» Воробьев говорит: «Мы этот момент изучили, все учли, не дадим им забить». Начинается игра – снова такие же голы. Это не говорит о том, что они не хотели исправить ошибки. Но что-то не получилось. Это связано с умением играть в обороне. А у СКА не идет реализация лишнего.

– Можно, не забивая в большинстве, рассчитывать на победу в Кубке Гагарина?

– Это очень сложно. Следующий соперник будет более серьезный: ЦСКА или «Локомотив». Многие команды только и рассчитывают на удаления соперника, чтобы решить исход матча в свою пользу. Я бы сказал, что игра в большинстве – это как «стандарты» в футболе. Очень грозное оружие. Умеешь им пользоваться – твои шансы на победу возрастают, – сказал бывший защитник СКА, бронзовый призер чемпионата СССР.

Ротенберг о проблемах в игре СКА: «Советские легенды Тихонов, Третьяк мне рассказывали, что часами тренировали большинство. Так что будем часами тренировать»

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