Лысенков про слова Светлова о «Динамо»: «Он такого не говорил – за него это написали»

сообщил, что не высказывал недовольство игрой «Динамо» в сезоне-2022/23.

Ранее «Спорт-Экспресс» опубликовал высказывание Светлова о работе главного тренера бело-голубых : «Как человек, неравнодушный к «Динамо», могу сказать: сезон мне не понравился. Я недоволен!»

«По поводу этой цитаты Сергея Светлова – сегодня мне стало доподлинно известно, что он такого не говорил – за него это написали, и Светлов просил об этом сообщить, что я и делаю.

Углубляться в тему не вижу смысла, все понятно», – написал журналист « » Павел Лысенков в своем телеграм-канале.

Давыдов обвинил «Совспорт» в искажении его слов о «Динамо»: «Переврали почти все. Это урок, буду общаться с хоккейными сайтами, они работают профессионально»