Лысенков про слова Светлова о «Динамо»: «Он такого не говорил – за него это написали»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Сергей Светлов Динамо Матч ТВ Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Светлов сообщил, что не высказывал недовольство игрой «Динамо» в сезоне-2022/23.

Ранее «Спорт-Экспресс» опубликовал высказывание Светлова о работе главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова: «Как человек, неравнодушный к «Динамо», могу сказать: сезон мне не понравился. Я недоволен!»

«По поводу этой цитаты Сергея Светлова – сегодня мне стало доподлинно известно, что он такого не говорил – за него это написали, и Светлов просил об этом сообщить, что я и делаю.

Углубляться в тему не вижу смысла, все понятно», – написал журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков в своем телеграм-канале.  

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2 комментария

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Sergey allenov
Что то все в отказ пошли, кто то попросил заднюю дать? Болельщиков не обманешь. Ну все же видели 6 матч, я думаю болельщики были в восхищении от игры!!! И кудашов возвышался над всем этим!!!! Не мне судить, но игрой валидольной Динамо я не в восхищении. Ну надеемся в следующем сезоне мы увидим ещё более интригующий хоккей. Стремительно мчимся к КГ. Динамо вперед!!!!
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Dinamik1
Правильно говорят про Кудашова.Кто то пытается обелить его и представить как токого спасителя.В 100 летие клуба так провалиться это надо суметь да еще выбивать себе лучшие условия шантажируя клуб.
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