Давыдов обвинил «Совспорт» в искажении его слов о «Динамо»: «Переврали почти все. Это урок, буду общаться с хоккейными сайтами, они работают профессионально»

обвинил газету «Советский спорт» в искажении его слов о сезоне «Динамо».

Московский клуб завершил выступление в Кубке Гагарина в первом раунде, проиграв «Торпедо» (2-4).

13 марта в газете «Советский спорт» вышел материал под названием: «В провале виноват Кудашов. И не только он». Давыдов оценил работу тренеров и менеджеров «Динамо».

«Я человек старой закалки, воспитан на наших знаменитых спортивных газетах. Честно говоря, не ожидал, что они способны выдумать мои слова по итогам динамовского сезона, как в случае с уважаемой газетой « » и их корреспондентом. Для меня это урок – теперь буду общаться именно с хоккейными сайтами, они работают профессионально.

Они перефразировали мои слова? Переврали почти все. Я воспитанник клуба, для меня «Динамо» – это моя жизнь, я даже в страшном сне не скажу «позор родной команде» (слова «позор» в прямой речи Давыдова в материале нет, но подзаголовок составлен таким образом, что его можно приписать ветерану – прим. Sports.ru).

Тем более что одной краской этот сезон не раскрасить, было много хорошего в регулярном чемпионате, шаг вперед сделала молодежь. Да, случилась большая неудача в плей-офф, на примере СКА мы видим, что у «Торпедо» есть слабые стороны. К сожалению, мы на них не смогли надавить, отсюда и быстрый вылет.

Что я в действительности думаю о работе тренерского штаба Алексея Кудашова? Здесь от меня в газете тоже почти все придумали. Сразу после поражения от «Торпедо» говорил о том, что тренерским штабом в плей-офф были допущены ошибки, команда не выглядела свежей, а молодежь – мотивированной так, как соперник.

Но Кудашову и его помощникам по итогам регулярного чемпионата мы обязаны поставить удовлетворительную, а может, и хорошую оценку. Первые месяцы чемпионата вообще получились идеальными, уровень тренерской работы был виден.

В личной беседе я Леше скажу, в чем вижу резервы его штаба, все-таки в свое время я поработал с легендами динамовской тренерской школы – Аркадием Чернышевым, Владимиром Юрзиновым, Зинэтулой Билялетдиновым. Наверное, мне есть что ему подсказать.

Но сейчас я бы хотел поддержать Кудашова. Он еще относительно молодой тренер, набивает шишки, растет, это видно невооруженным глазом. Все мы переживаем за « ». И, в отличие от фантазеров, в трудный момент родную команду только поддерживаем», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.