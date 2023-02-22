Светлов о выходе «Адмирала» в плей-офф: «Команда создала задел в первой половине сезона, когда не все фавориты вкатились. «Амуру» эти очки добрать не удалось»

Теги Амур КХЛ Кубок Гагарина Сергей Светлов Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Сергей Светлов высказался о выходе «Адмирала» в плей-офф. 

– Вы вывели «Адмирал» в плей-офф в его дебютном сезоне, теперь команде из Владивостока удалось повторить тот успех. Сюрприз?

– Думаю, это был классический для Дальнего Востока сезон – команда на некоторой легкости сделала задел именно в первой половине чемпионата, когда не все фавориты еще вкатились в чемпионат. Во второй половине «Адмирал» играл уже скромнее, на том заделе, который был сделан осенью и в начале зимы.

Соседи «Адмирала» из «Амура», может быть, провели чемпионат даже ровнее, но те очки, которые были упущены осенью, добрать уже не удалось.

В принципе дебютный сезон «Адмирала» тоже получился ровным, и в первом раунде плей-офф мы практически на равных сыграли с будущим чемпионом – «Магниткой» Сергея Мозякина, Даниса Зарипова и Василия Кошечкина, затянув серию. Надеюсь, поборется с фаворитами и нынешний «Адмирал», – сказал бывший тренер клубов КХЛ

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1 комментарий

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Рома Павлычев
На это можно и по другому посмотреть, сколько там Дальневосточных дерби было за сезон, 10-12? Если их ограничить до 3-4 и распределить по остальным командам но мне кажется что Трактор бы сейчас сидел в восьмерке, а амур с адмиралом дрались за плейофф. В любом случае моряки молодцы, Серебряков хороший сезон выдаёт
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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