Светлов о выходе «Адмирала» в плей-офф: «Команда создала задел в первой половине сезона, когда не все фавориты вкатились. «Амуру» эти очки добрать не удалось»
Сергей Светлов высказался о выходе «Адмирала» в плей-офф.
– Вы вывели «Адмирал» в плей-офф в его дебютном сезоне, теперь команде из Владивостока удалось повторить тот успех. Сюрприз?
– Думаю, это был классический для Дальнего Востока сезон – команда на некоторой легкости сделала задел именно в первой половине чемпионата, когда не все фавориты еще вкатились в чемпионат. Во второй половине «Адмирал» играл уже скромнее, на том заделе, который был сделан осенью и в начале зимы.
Соседи «Адмирала» из «Амура», может быть, провели чемпионат даже ровнее, но те очки, которые были упущены осенью, добрать уже не удалось.
В принципе дебютный сезон «Адмирала» тоже получился ровным, и в первом раунде плей-офф мы практически на равных сыграли с будущим чемпионом – «Магниткой» Сергея Мозякина, Даниса Зарипова и Василия Кошечкина, затянув серию. Надеюсь, поборется с фаворитами и нынешний «Адмирал», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.
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