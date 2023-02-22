Светлов о выходе «Адмирала» в плей-офф: «Команда создала задел в первой половине сезона, когда не все фавориты вкатились. «Амуру» эти очки добрать не удалось»

высказался о выходе « » в плей-офф.

– Вы вывели «Адмирал» в плей-офф в его дебютном сезоне, теперь команде из Владивостока удалось повторить тот успех. Сюрприз?

– Думаю, это был классический для Дальнего Востока сезон – команда на некоторой легкости сделала задел именно в первой половине чемпионата, когда не все фавориты еще вкатились в чемпионат. Во второй половине «Адмирал» играл уже скромнее, на том заделе, который был сделан осенью и в начале зимы.

Соседи «Адмирала» из «Амура», может быть, провели чемпионат даже ровнее, но те очки, которые были упущены осенью, добрать уже не удалось.

В принципе дебютный сезон «Адмирала» тоже получился ровным, и в первом раунде плей-офф мы практически на равных сыграли с будущим чемпионом – «Магниткой» Сергея Мозякина, Даниса Зарипова и Василия Кошечкина, затянув серию. Надеюсь, поборется с фаворитами и нынешний «Адмирал», – сказал бывший тренер клубов .