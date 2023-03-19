Сергей Светлов: «Не увидел у «Динамо» движения вверх за два последних года. Сезон мне не понравился. Я недоволен!»

заявил, что недоволен выступлением « » в сезоне-2022/23.

Команда под руководством тренера выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина-2023, уступив « » в первом раунде (2-4 в серии).

«Как человек, неравнодушный к «Динамо», могу сказать: сезон мне не понравился. Я недоволен! Одно дело – регулярный чемпионат и совсем другое – плей-офф. Считаю, что «Динамо» было обязано проходить «Торпедо», как бы нижегородцев не хвалили за атакующую комбинационную игру.

Динамовцы к концу серии сдали, особенно это бросалось в глаза в третьих периодах и овертаймах.

За два последних сезона я не увидел у команды движения вверх. В прошлом году с трудом прошли «Северсталь», а потом в одни ворота проиграли ЦСКА. В этом вылетели в первом круге, не справились с соперником, который по составу и опыту уступал», – сказал бывший тренер клубов , чемпион СССР в составе «Динамо».