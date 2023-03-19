Сергей Светлов: «Не увидел у «Динамо» движения вверх за два последних года. Сезон мне не понравился. Я недоволен!»

Теги Торпедо Алексей Кудашов КХЛ Кубок Гагарина Сергей Светлов Динамо Хоккей

Сергей Светлов заявил, что недоволен выступлением «Динамо» в сезоне-2022/23.

Команда под руководством тренера Алексея Кудашова выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина-2023, уступив «Торпедо» в первом раунде (2-4 в серии).

«Как человек, неравнодушный к «Динамо», могу сказать: сезон мне не понравился. Я недоволен! Одно дело – регулярный чемпионат и совсем другое – плей-офф. Считаю, что «Динамо» было обязано проходить «Торпедо», как бы нижегородцев не хвалили за атакующую комбинационную игру.

Динамовцы к концу серии сдали, особенно это бросалось в глаза в третьих периодах и овертаймах.

За два последних сезона я не увидел у команды движения вверх. В прошлом году с трудом прошли «Северсталь», а потом в одни ворота проиграли ЦСКА. В этом вылетели в первом круге, не справились с соперником, который по составу и опыту уступал», – сказал бывший тренер клубов КХЛ, чемпион СССР в составе «Динамо».

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6 комментариев

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Кеша
Ответ 5kywn5cddd
А то что он действующий тренер клуба КХЛ это ничего не значит? И то что он установил, казалось бы вечный антирекорд по поражениям в сезоне! Надо думать, что ты говоришь.
Светлов еще никогда не тренировал топ клуб . Может это и шанс для Динамо . Тем более , что клуб для него не чужой .
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Philatelist79
Со6ласен, что сезон провален.
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Кеша
Ответ 5kywn5cddd
А то что он действующий тренер клуба КХЛ это ничего не значит? И то что он установил, казалось бы вечный антирекорд по поражениям в сезоне! Надо думать, что ты говоришь.
Что я говорю? Читать не умеешь ? Светлов давно не тренер .
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5kywn5cddd
Ответ Кеша
Сергей Светлов был блестящим игроком уровня сборной . А тройка Светлов , Семенов , Яшин наводила ужас на всех соперников без исключений . Но вот на тренерском поприще сам не снискал славы . Хотя в его тезисе я поддерживаю полностью .
А то что он действующий тренер клуба КХЛ это ничего не значит? И то что он установил, казалось бы вечный антирекорд по поражениям в сезоне! Надо думать, что ты говоришь.
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Кеша
Сергей Светлов был блестящим игроком уровня сборной . А тройка Светлов , Семенов , Яшин наводила ужас на всех соперников без исключений . Но вот на тренерском поприще сам не снискал славы . Хотя в его тезисе я поддерживаю полностью .
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5kywn5cddd
Светлов сошел с ума походу 😂
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