Владимир Юрзинов: «Билялетдинов показывает всю мощь классической тренерской школы страны. Рядом с ним растут не только игроки, но и тренеры»
Владимир Юрзинов высказался о работе Зинэтулы Билялетдинова.
«До сих пор нахожусь под впечатлением матча СКА – «Ак Барс», одного из лучших и узловых в этом чемпионате. Казань уступила – 4:7, но был виден потенциал этой команды и та большая тренерская работа, которая проводится внутри.
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов на своем примере показывает всю мощь классической тренерской школы страны. Зинэтула взял очень не простую в своем построении команду и за считанные дни привел ее к общему знаменателю, дал результат. Это высочайший уровень!
Сила Билялетдинова еще и в том, что рядом с ним растут не только игроки, но и тренеры. Это всегда было отличительной особенностью нашей, «динамовской», школы – тренерские коллективы и творческий рост внутри них специалистов-единомышленников.
Крикунов, Воробьев, Светлов – список выпускников этой школы можно долго продолжать. Их высокое мастерство в КХЛ надо востребовать», – сказал бывший тренер сборной СССР.
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