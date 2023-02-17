Владимир Юрзинов: «Билялетдинов показывает всю мощь классической тренерской школы страны. Рядом с ним растут не только игроки, но и тренеры»

высказался о работе Зинэтулы Билялетдинова.

«До сих пор нахожусь под впечатлением матча СКА – « », одного из лучших и узловых в этом чемпионате. Казань уступила – 4:7, но был виден потенциал этой команды и та большая тренерская работа, которая проводится внутри.

Главный тренер «Ак Барса» на своем примере показывает всю мощь классической тренерской школы страны. Зинэтула взял очень не простую в своем построении команду и за считанные дни привел ее к общему знаменателю, дал результат. Это высочайший уровень!

Сила Билялетдинова еще и в том, что рядом с ним растут не только игроки, но и тренеры. Это всегда было отличительной особенностью нашей, «динамовской», школы – тренерские коллективы и творческий рост внутри них специалистов-единомышленников.

, Воробьев, – список выпускников этой школы можно долго продолжать. Их высокое мастерство в КХЛ надо востребовать», – сказал бывший тренер сборной СССР.

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