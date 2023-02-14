Светлов о Кузьменко: «Ему явно не хватает кислорода. При Токкете «Ванкувер» играет скорее от обороны»

Теги Ванкувер Сергей Гончар НХЛ Рик Токкет Сергей Светлов Андрей Кузьменко Василий Подколзин Хоккей

Сергей Светлов считает, что Андрею Кузьменко при Рике Токкете не хватает кислорода. 

– Смена тренерского штаба в «Ванкувере» отразилась на российском форварде Кузьменко. С приходом Рика Токкета наш нападающий, который стал открытием первой половины сезона, оказался в тени. Это странная ситуация – игроку дали отличный контракт, а тренерский штаб видит его чуть ли не в роли тринадцатого нападающего...

– В чем причины?

– В пример КХЛ часто ставят клубы НХЛ, которые стараются играть агрессивно, в атаку. Но мы видим и исключения – при Токкете раньше «Финикс» играл скорее от обороны, а теперь и «Ванкувер». В такой системе, например, Подколзин выглядит органично, а Кузьменко явно не хватает кислорода. 

– Ассистент Токкета Сергей Гончар здесь может помочь?

– Да, нужно доверие тренерского штаба. Может, на Олимпиаде в Пекине нам как раз и не хватило одного-двух голов от Кузьменко. Сергей Гончар, как помощник главного тренера, имеет право это подсказать. Особенно после двух крупных поражений от «Детройта», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.

Токкет о «Ванкувере» после 1:6 от «Детройта»: «Придется начать с азов, чтобы понять, как нужно защищаться. Мы очень много рискуем»

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1 комментарий

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SD_RM_VC
11 шайб от Детройта… страшно подумать, если бы от атаки играли сколько шайб было б пропущено
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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