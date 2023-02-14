Светлов о Кузьменко: «Ему явно не хватает кислорода. При Токкете «Ванкувер» играет скорее от обороны»

считает, что Андрею Кузьменко при Рике Токкете не хватает кислорода.

– Смена тренерского штаба в «Ванкувере» отразилась на российском форварде Кузьменко. С приходом наш нападающий, который стал открытием первой половины сезона, оказался в тени. Это странная ситуация – игроку дали отличный контракт, а тренерский штаб видит его чуть ли не в роли тринадцатого нападающего...

– В чем причины?

– В пример КХЛ часто ставят клубы , которые стараются играть агрессивно, в атаку. Но мы видим и исключения – при Токкете раньше «Финикс» играл скорее от обороны, а теперь и «Ванкувер». В такой системе, например, выглядит органично, а Кузьменко явно не хватает кислорода.

– Ассистент Токкета Сергей Гончар здесь может помочь?

– Да, нужно доверие тренерского штаба. Может, на Олимпиаде в Пекине нам как раз и не хватило одного-двух голов от Кузьменко. Сергей Гончар, как помощник главного тренера, имеет право это подсказать. Особенно после двух крупных поражений от «Детройта», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.

Токкет о «Ванкувере» после 1:6 от «Детройта»: «Придется начать с азов, чтобы понять, как нужно защищаться. Мы очень много рискуем»