Шарипзянова увезли в больницу после матча с «Металлургом». Защитник сказал, что у него все хорошо
Получившего травму капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова увезли в больницу.
Защитник получил порез руки в 3-м периоде матча с «Металлургом» (4:1) после контакта с форвардом Павлом Акользиным.
«Пока рано сказать. Увезли… Молимся, надеемся, что все будет хорошо», – сказал тренер Михаил Кравец после матча.
Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин после игры также подтвердил, что Шарипзянов в больнице.
«В данный момент он в больнице, пока нет информации», – сказал Хабибулин.
Спустя время «Авангард» в телеграм-канале опубликовал видео с Шарипзяновым.
«Дорогие болельщики, спасибо за поддержку, за переживания. У меня все хорошо, готовимся дальше. Будем смотреть, как все будет развиваться», – сказал 27-летний хоккеист.
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