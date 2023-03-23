Шарипзянова увезли в больницу после матча с «Металлургом». Защитник сказал, что у него все хорошо

Теги Авангард Рашид Хабибулин КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Дамир Шарипзянов Хоккей

Получившего травму капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова увезли в больницу.

Защитник получил порез руки в 3-м периоде матча с «Металлургом» (4:1) после контакта с форвардом Павлом Акользиным.

«Пока рано сказать. Увезли… Молимся, надеемся, что все будет хорошо», – сказал тренер Михаил Кравец после матча.

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин после игры также подтвердил, что Шарипзянов в больнице.

«В данный момент он в больнице, пока нет информации», – сказал Хабибулин.

Спустя время «Авангард» в телеграм-канале опубликовал видео с Шарипзяновым.

«Дорогие болельщики, спасибо за поддержку, за переживания. У меня все хорошо, готовимся дальше. Будем смотреть, как все будет развиваться», – сказал 27-летний хоккеист.

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3 комментария

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Кеша
Дамиру здоровья . Думаю
, что все будет хорошо . Это не перелом .
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Семен Бабцов
Выбили таки наших... А Дамиру здоровья! Как ни крути, шикарный игрок! Больше сказать нечего, дальше следим за Авангардом.
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urec18@mail.ru
Поправляйся кэп!!!
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