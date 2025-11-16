Щитов о Радулове: «В 39 лет показывает сумасшедший хоккей и ни в чем не уступает молодым. Такой игрок обязан быть в сборной, она называется «Россия 25», а это среднестатистический возраст»

Никита Щитов оценил приглашение Александра Радулова в сборную «России 25».

Бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов оценил приглашение 39-летнего форварда «Локомотива » Александра Радулова в состав сборной «России 25» на Кубок Первого канала.

«Здорово, что есть Радулов, он идет в топ-10 лучших бомбардиров сезона. В 39 лет показывает сумасшедший хоккей и ни в чем не уступает молодым.

Рядом с ним растут ребята, и такой игрок обязан быть в сборной. Она называется «Россия 25», а это среднестатистический возраст. Он покажет хороший пример молодым игрокам и они смогут у него учиться», – сказал Щитов.

