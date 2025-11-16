«Автомобилист» обыграл «Трактор», прервав серию из 4 поражений. Рид Буше набрал 2+1, Волк сделал 3 передачи
«Автомобилист» прервал серию из 4 поражений в КХЛ.
«Автомобилист» обыграл «Трактор» (5:1) в матче Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда тренера Николая Заварухина прервала свою серию из 4 поражений.
По 3 очка в составе «Автомобилиста» набрали Кертис Волк (0+3) и Рид Буше (2+1).
Вратарь Владимир Галкин сделал 39 сэйвов.
На данный момент клуб идет на 4-м месте в таблице Востока с 33 очками после 28 игр.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
