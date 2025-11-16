Камалов о 4-м месте «Северстали» на Западе: «Стараемся играть в свой хоккей, выполняем тренерскую установку. Реализовываем моменты, забиваем голы»

Никита Камалов высказался о 4-м месте «Северстали» на Западе.

Защитник «Северстали» Никита Камалов высказался о том, что клуб идет на 4-м месте в таблице Запада.

– За счет чего «Северсталь» идет в топ-4 Запада?

– Стараемся играть в свой хоккей, не отходим от этого. Выполняем тренерскую установку. Реализовываем свои моменты, в целом забиваем немало голов. И за счет этого идем в верхней части таблицы конференции.

– Нет ощущения, что после вашей октябрьской восьмиматчевой победной серии соперники стали жестче настраиваться на «Северсталь»?

– Да нет, они как настраивались на нас хорошо, так и настраиваются. Наша команда уже не первый сезон играет в такой хоккей. И все абсолютно знают, чего от «Северстали» ждать. Поэтому хорошо настраиваются на нас.

– Довольны текущим местом «Северстали» в таблице?

– Мы хотим большего – это все, что я могу сказать.

– Что хотите? Первое место на Западе?

– Нет. Мы просто хотим выходить от простоты и каждую игру выигрывать.

– Что значит «от простоты»?

– Не выдумывать лишнего, делать все просто, выполнять ту работу, которую от нас требует главный тренер. Играть в хоккей и забрасывать шайбы.

– Казалось, что ваш главный тренер Андрей Козырев как раз все три сезона ставит «Северстали» сложный комбинационный хоккей. Как вы от простого играть собираетесь?

– Ну вот как раз речь о том, чтобы не выдумывать ничего лишнего. А делать то, чего требует от нас тренерский штаб. И недодумывать что-то от себя. Действовать в рамках тренерской установки – Андрей Леонидович и его помощники уже все придумали, а мы должны это исполнять, – сказал Камалов.