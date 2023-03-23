Воробьев после 0-4 в серии с «Авангардом»: «Можно говорить, что удача отвернулась от «Металлурга», но результат налицо. Мы старались, но этого мало»
Илья Воробьев высказался о причинах поражения в серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (0-4).
– Что поменяли бы, если бы была возможность?
– Однозначно, большинство и меньшинство должно было быть лучше в первых матчах, потом справились с этим. Также не пустили нас на пятак, надо было пробиваться туда.
Можно сейчас, конечно, говорить, что удача отвернулась от нас, но результат налицо. Мы работали, старались, но этого было мало.
Недостучались, недосказали... Это такой сложный вопрос. Все было показано сегодня, и про пятак, и про большинство. Мы говорили с Кошечкиным перед матчем, но решили, что сыграет Эдди. Пока ничего не знаю, закончит ли Василий карьеру.
– Это первые 0-4 в истории «Магнитки».
– Тяжело, да, – сказал главный тренер «Металлурга».
Но по факту, все по делу. Авангард абсолютно с заслуженной победой. У Металлурга не было ни яиц, ни сил, ни желания…
Авангард выиграл на классе...
Авангард выиграл на мастерстве...
И самое главное....Авангард выиграл с ЗАПАСОМ...
Если Металлург играл выжатый как лимон и на пределе, то у Авангарда всегда присутствовала уверенность, что он может добавить...
Просто была уверенность, что если Магнитка не пройдет Авто, то Воробьева скинут...
Магнитка прошла Авто, но кажется, лучше бы не проходила...