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Воробьев после 0-4 в серии с «Авангардом»: «Можно говорить, что удача отвернулась от «Металлурга», но результат налицо. Мы старались, но этого мало»

Теги Авангард Металлург Мг Василий Кошечкин КХЛ Кубок Гагарина Эдди Паскуале Михаил Воробьев Хоккей

Илья Воробьев высказался о причинах поражения в серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (0-4).

– Что поменяли бы, если бы была возможность?

– Однозначно, большинство и меньшинство должно было быть лучше в первых матчах, потом справились с этим. Также не пустили нас на пятак, надо было пробиваться туда.

Можно сейчас, конечно, говорить, что удача отвернулась от нас, но результат налицо. Мы работали, старались, но этого было мало.

Недостучались, недосказали... Это такой сложный вопрос. Все было показано сегодня, и про пятак, и про большинство. Мы говорили с Кошечкиным перед матчем, но решили, что сыграет Эдди. Пока ничего не знаю, закончит ли Василий карьеру.

– Это первые 0-4 в истории «Магнитки».

– Тяжело, да, – сказал главный тренер «Металлурга».

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12 комментариев

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Павел Очнев
Ответ oldgordon
Воробьев сказал, что Авангард ничем его не удивил. Но это Металлург точно никого и ничем не удивил. По большому счету после серии с Автомобилистом было уже ясно, что Авангард не удастся пройти. По игре всё было очень предсказуемо, Авангард не прилагал никаких особых усилий для победы во всех играх серии. Не для Воробьева клуб с такими традициями. Не помешал бы хороший мотиватор, например Разин.
А Разин как раз сейчас свободен ...если верить прессе,он подал в отставку,и уже не будет гт Северстали...
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zakirshah
Ответ Максим Катебо
Даже не хочется ничего писать и анализировать…злость и неприятие. Но по факту, все по делу. Авангард абсолютно с заслуженной победой. У Металлурга не было ни яиц, ни сил, ни желания…
СИЛ ТОЧНО НЕ БЫЛО,НЕ УСПЕЛИ ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ АВТО
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zakirshah
Ответ Bestcapper
Давайте будем откровенны, запала Металлурга не хватало даже на то, чтобы пройти Авто, но благо там команда совсем без яиц, и вы не имели право проиграть такой команде....Даже когда Динамо выигрывало у Торпедо 2:1 в серии, почему-то была уверенность что Торпедо все равно выиграет... Когда вы летели Авто было видно что Металлург вытащит эту серию... И при счет 3:1 в ЕКБ я все равно был спокоен.... Но все равно было понятно что это предел для Магнитки... Авангард выиграл на классе... Авангард выиграл на мастерстве... И самое главное....Авангард выиграл с ЗАПАСОМ... Если Металлург играл выжатый как лимон и на пределе, то у Авангарда всегда присутствовала уверенность, что он может добавить... Просто была уверенность, что если Магнитка не пройдет Авто, то Воробьева скинут... Магнитка прошла Авто, но кажется, лучше бы не проходила...
ЭЛЕМЕНТАРНО МАЛО ВРЕМЕНИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ АВТО
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Горыныч79
Ответ Stepan Moris
Удача от Металлурга отвернулась с приходом Воробьева!!!
Ага. До него-то из финалов КГ просто не вылезали...
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Максим Катебо
Даже не хочется ничего писать и анализировать…злость и неприятие.
Но по факту, все по делу. Авангард абсолютно с заслуженной победой. У Металлурга не было ни яиц, ни сил, ни желания…
+1
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oldgordon
Воробьев сказал, что Авангард ничем его не удивил. Но это Металлург точно никого и ничем не удивил. По большому счету после серии с Автомобилистом было уже ясно, что Авангард не удастся пройти. По игре всё было очень предсказуемо, Авангард не прилагал никаких особых усилий для победы во всех играх серии. Не для Воробьева клуб с такими традициями. Не помешал бы хороший мотиватор, например Разин.
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Stepan Moris
Воробьев, результат сезона - это полностью твоя вина!!! За весь год так и не смог настроить команду, так и не смог наладить большинство! До декабря играли по синусоиде, а потом вообще не играли и гениальный тренер НИЧЕГО не смог сделать! Кое-как дошли до ПО, кое-как прошли Авто и все… пшик! Как же хочется прочитать новость о расторжении контракта с Воробьевым!!! Болел Металлурга ( именно болел, не команду) с окончанием одного из самых отвратительных сезонов, а ведь «гений» обещал перестройку команды.
+1
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Magnit102
ХВАТИТ УЖЕ БРЕД НЕСТИ, ПОЖАЛУЙСТА.... Даже просто по человечески ИЗВИНИТЬСЯ не можешь и признать свои ошибки...ПРОСТО УЙДИ И ВСЁ 🙏!!!
+4
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+3
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Александр Невский
Авангард хозяин Урала и Магнитогорска , команда опозорилась и должна быть распущена .
+3
-5
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Stepan Moris
Удача от Металлурга отвернулась с приходом Воробьева!!!
+6
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Bestcapper
Давайте будем откровенны, запала Металлурга не хватало даже на то, чтобы пройти Авто, но благо там команда совсем без яиц, и вы не имели право проиграть такой команде....Даже когда Динамо выигрывало у Торпедо 2:1 в серии, почему-то была уверенность что Торпедо все равно выиграет... Когда вы летели Авто было видно что Металлург вытащит эту серию... И при счет 3:1 в ЕКБ я все равно был спокоен.... Но все равно было понятно что это предел для Магнитки...

Авангард выиграл на классе...
Авангард выиграл на мастерстве...
И самое главное....Авангард выиграл с ЗАПАСОМ...

Если Металлург играл выжатый как лимон и на пределе, то у Авангарда всегда присутствовала уверенность, что он может добавить...

Просто была уверенность, что если Магнитка не пройдет Авто, то Воробьева скинут...
Магнитка прошла Авто, но кажется, лучше бы не проходила...
+9
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fregat96
Ты же целый тренер уважаемого клуба, а не мальчик Илюша, который после Автомобилиста решил, что в сказку попал..
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