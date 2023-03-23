У Буше 5 голов в 4 матчах серии с «Металлургом». Он догнал лучших снайперов плей-офф КХЛ и вошел в топ-5 снайперов «Авангарда» в Кубке Гагарина 

Рид Буше забил 5 голов в 4 матчах серии с «Металлургом» (4-0).

В сегодняшнем матче форвард «Авангарда» сделал дубль, а встреча закончилась 4:1.

Теперь у Буше 6 голов в плей-офф – он догнал лучших снайперов сезона Марата Хайруллина (СКА) и Александра Радулова («Ак Барс»).

Стоит отметить, что в серии с «Сибирью» Буше забросил одну шайбу, а с « » – пять.

Кроме того, как сообщает пресс-служба КХЛ, Буше вошел в топ-5 лучших снайперов « » в розыгрышах Кубка Гагарина.

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. Александр Пережогин – 23 гола

2. Кирилл Семенов – 18

3. Роман Червенка – 16

4. Сергей Шумаков – 15

5. – 14