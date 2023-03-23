У Буше 5 голов в 4 матчах серии с «Металлургом». Он догнал лучших снайперов плей-офф КХЛ и вошел в топ-5 снайперов «Авангарда» в Кубке Гагарина
Рид Буше забил 5 голов в 4 матчах серии с «Металлургом» (4-0).
В сегодняшнем матче форвард «Авангарда» сделал дубль, а встреча закончилась 4:1.
Теперь у Буше 6 голов в плей-офф КХЛ – он догнал лучших снайперов сезона Марата Хайруллина (СКА) и Александра Радулова («Ак Барс»).
Стоит отметить, что в серии с «Сибирью» Буше забросил одну шайбу, а с «Металлургом» – пять.
Кроме того, как сообщает пресс-служба КХЛ, Буше вошел в топ-5 лучших снайперов «Авангарда» в розыгрышах Кубка Гагарина.
Топ-5 выглядит следующим образом:
1. Александр Пережогин – 23 гола
2. Кирилл Семенов – 18
3. Роман Червенка – 16
4. Сергей Шумаков – 15
5. Рид Буше – 14
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