Кузнецов заявлен на краю первого звена с Ткачевым и Канцеровым на матч «Металлурга» против СКА
Евгений Кузнецов сыграет в 1-м звене «Металлурга» в матче против СКА.
Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов сыграет в звене с Владимиром Ткачевым и Романом Канцеровым в матче против СКА.
Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 16 ноября. Начало – в 17:30 по московскому времени.
Кузнецов заявлен на краю первого звена. В 9 матчах сезона на его счету 6 передач.
Нападающие Дмитрий Силантьев и Даниил Вовченко пропустят игру.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
