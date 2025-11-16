Кузнецов заявлен на краю первого звена с Ткачевым и Канцеровым на матч «Металлурга» против СКА

Евгений Кузнецов сыграет в 1-м звене «Металлурга» в матче против СКА.

Нападающий «Металлурга » Евгений Кузнецов сыграет в звене с Владимиром Ткачевым и Романом Канцеровым в матче против СКА.

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 16 ноября. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Кузнецов заявлен на краю первого звена. В 9 матчах сезона на его счету 6 передач.

Нападающие Дмитрий Силантьев и Даниил Вовченко пропустят игру.