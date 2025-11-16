Ларионов-младший вошел в состав СКА на матч против «Металлурга». Он сыграет впервые с 6 ноября
Игорь Ларионов-младший вернулся в состав СКА.
Нападающий СКА Игорь Ларионов-младший вернулся в состав команды.
Он вошел в заявку на матч против «Металлурга». Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 16 ноября. Начало – в 17:30 по московскому времени.
Напомним, Ларионов-младший не играл с 6 ноября.
В 19 матчах нынешнего сезона на его счету 5 (1+4) очков при показателе полезности «минус 5».
Ларионов о сыне: «Он приболел. На матч против «Шанхая» вышел уже нездоровым, восстанавливается сейчас. Надеюсь, к домашней серии он будет в составе СКА»
