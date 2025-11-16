Генменеджер «Сибири»: «Мы готовы рассмотреть Бека, определенная заинтересованность в нем есть»
Генменеджер «Сибири» готов рассмотреть возвращение Тэйлора Бека.
Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов заявил, что клуб готов рассмотреть возвращение нападающего Тэйлора Бека.
В минувшее межсезонье Бек перешел из «Сибири» в «Женева-Серветт». Он провел за клуб из Швейцарии 6 игр в нынешнем сезоне, не набрав очков при полезности «минус 7».
«Мы готовы рассмотреть Бека, определенная заинтересованность в нем есть», – сказал Меркулов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
