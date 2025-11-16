  • Спортс
Генменеджер «Сибири»: «Мы готовы рассмотреть Бека, определенная заинтересованность в нем есть»

Генменеджер «Сибири» готов рассмотреть возвращение Тэйлора Бека.

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов заявил, что клуб готов рассмотреть возвращение нападающего Тэйлора Бека.

В минувшее межсезонье Бек перешел из «Сибири» в «Женева-Серветт». Он провел за клуб из Швейцарии 6 игр в нынешнем сезоне, не набрав очков при полезности «минус 7».

«Мы готовы рассмотреть Бека, определенная заинтересованность в нем есть», – сказал Меркулов.

Тренер «Сибири» Люзенков о Беке: «Знаковая фигура. Нам нужно добавить искру, не хватает еще одного лидера, я бы ни в коем случае не отказался от Тэйлора» 

Безнадега в «Сибири»: 12 (!) поражений подряд и отставка уже двух тренеров

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
