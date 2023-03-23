Дмитрий Рябыкин: «Моим увольнением думали встряхнуть «Металлург». Но если команда физически не очень готова, то так в плей‑офф не выстрелишь»

заявил, что «Металлург» был физически не очень хорошо готов.

Рябыкин начал этот сезон КХЛ как главный тренер « », но 11 октября был уволен после серии неудачных результатов.

17 октября Рябыкин вошел в тренерский штаб « », где отвечал за защитников. Но после неудачной серии Рябыкин был вновь уволен.

– Что произошло с «Металлургом» в декабре? Команда стала сыпаться на глазах. И потом сделали козла отпущения из Рябыкина. Оказалось, дело было не в вас.

– Они думали, что моим увольнением могут встряхнуть команду. Но я скажу, что если команда физически не очень хорошо готова, то тяжело им было двигаться дальше. И так в плей‑офф не выстрелишь.

– То есть это идет от предсезонки?

– Я так не могу утверждать, потому что предсезонку с «Металлургом» не проходил. Но то, что я видел, когда пришел – многие ребята не были готовы чисто физически выполнять нужную нагрузку, которая им предлагалась.

Например, могу сказать по неиграющему составу. Я несколько раз с ними съездил, и главный тренер Илья Петрович Воробьев сразу сказал, что чисто физически они не очень хорошо готовы.

Вы сами поймите, чемпионат был уникально длинным для . Особо не было времени что‑то исправлять. Ведь этих недельных окон на Евротур уже нет, а между матчами всего один день, игры идут подряд. Ты не можешь нагружать игроков, вытягивая их функционалку.

Учтите еще, что «Металлург» в прошлом сезоне играл в финале с ЦСКА до седьмого матча. То есть лето у команды получилось максимально коротким. И потом наложился этот длинный чемпионат, – рассказал Рябыкин.