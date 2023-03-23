Дмитрий Рябыкин: «Моим увольнением думали встряхнуть «Металлург». Но если команда физически не очень готова, то так в плей‑офф не выстрелишь»

Теги Авангард Металлург Мг Дмитрий Рябыкин Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Рябыкин заявил, что «Металлург» был физически не очень хорошо готов.

Рябыкин начал этот сезон КХЛ как главный тренер «Авангарда», но 11 октября был уволен после серии неудачных результатов.

17 октября Рябыкин вошел в тренерский штаб «Металлурга», где отвечал за защитников. Но после неудачной серии Рябыкин был вновь уволен.

– Что произошло с «Металлургом» в декабре? Команда стала сыпаться на глазах. И потом сделали козла отпущения из Рябыкина. Оказалось, дело было не в вас.

– Они думали, что моим увольнением могут встряхнуть команду. Но я скажу, что если команда физически не очень хорошо готова, то тяжело им было двигаться дальше. И так в плей‑офф не выстрелишь.

– То есть это идет от предсезонки?

– Я так не могу утверждать, потому что предсезонку с «Металлургом» не проходил. Но то, что я видел, когда пришел – многие ребята не были готовы чисто физически выполнять нужную нагрузку, которая им предлагалась.

Например, могу сказать по неиграющему составу. Я несколько раз с ними съездил, и главный тренер Илья Петрович Воробьев сразу сказал, что чисто физически они не очень хорошо готовы.

Вы сами поймите, чемпионат был уникально длинным для КХЛ. Особо не было времени что‑то исправлять. Ведь этих недельных окон на Евротур уже нет, а между матчами всего один день, игры идут подряд. Ты не можешь нагружать игроков, вытягивая их функционалку.

Учтите еще, что «Металлург» в прошлом сезоне играл в финале с ЦСКА до седьмого матча. То есть лето у команды получилось максимально коротким. И потом наложился этот длинный чемпионат, – рассказал Рябыкин.

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15 комментариев

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йозе марино
о, вылез мышка)
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Сергей Нагорнов
Металлург встряхнули твоим приходом!
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Magnit102
Даже не надейся,Дима.Тебя точно в Металлург не позовут 🤗.
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HockeyMan
Ответ Огюст
Рябыкин ,а чего ты молчишь про игру Авангарда? После того как от тебя освободились и пришёл Михаил Григорьевич , он сделал некоторые перестановки в составе внушил психологическую веру победную в игроков и команда стала играть после тебя с теми же игроками совсем по другому - они уже в финале Востока ! А ,ты и в Металлурге пользы не принёс- не зря же они от тебя быстро освободились ! Критиковать других легче всего -лучше начни с себя !
А про авангард он скажет, что они играют на его багаже)))
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Юрец55
Надо признать, что предсезонку Авангарду провёл Рябыкин. Судя по-всему они были под хорошей нагрузкой. Отсюда и результат в начале сезона. Плюс длительный выезд. А потом попёрли как ошалевшие. И сейчас результат этой подготовки сказывается. Ну что же, Авангард через такое уже проходил. 19 лет назад. Дай бог пройти тот путь до того же конца.
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Кеша
Рябыкин прав . Металлург смотрелся медленным и уставшим . Там где надо было добавлять, Металлург продолжал играть в академичный хоккей . Теперь уже новый тренерский штаб будет готовить команду к следующему сезону , который обещает быть еще сложнее и интереснее.
+1
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Огюст
Рябыкин ,а чего ты молчишь про игру Авангарда? После того как от тебя освободились и пришёл Михаил Григорьевич , он сделал некоторые перестановки в составе внушил психологическую веру победную в игроков и команда стала играть после тебя с теми же игроками совсем по другому - они уже в финале Востока ! А ,ты и в Металлурге пользы не принёс- не зря же они от тебя быстро освободились ! Критиковать других легче всего -лучше начни с себя !
+1
-1
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Ыжык
Рябыкин Биллу не хочет секреты Хартли продать? А то чувство Акбарсу не хватает жёсткой руки нашего агента, ой, хорошего тренера Рябыкина.
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vatto
диверсант рябой задание выполнено...приступить к выполнению следующего...
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Олег
С рябой даже в плей-офф не попали.
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maxibon
У ЦСКА ещё меньше времени получается было, они ещё и победу отмечали, но с физикой вроде нормально
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Vladimir Sushko
А вот и Дмитрий)
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Максим Катебо
В чем он не прав именно по Металлургу и по физ подготовке? Из 16 команд Кубка Гагарина - Металлург был точно одной из самых медленных. Ощущение, что они уже выходили на матчи с баллонами на ногах и руках)
+5
-1
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HockeyMan
Зато твоим увольнением встряхнули Авангард))
+14
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Doronya
Ку-ка-ре-ку
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