Дмитрий Рябыкин: «Моим увольнением думали встряхнуть «Металлург». Но если команда физически не очень готова, то так в плей‑офф не выстрелишь»
Дмитрий Рябыкин заявил, что «Металлург» был физически не очень хорошо готов.
Рябыкин начал этот сезон КХЛ как главный тренер «Авангарда», но 11 октября был уволен после серии неудачных результатов.
17 октября Рябыкин вошел в тренерский штаб «Металлурга», где отвечал за защитников. Но после неудачной серии Рябыкин был вновь уволен.
– Что произошло с «Металлургом» в декабре? Команда стала сыпаться на глазах. И потом сделали козла отпущения из Рябыкина. Оказалось, дело было не в вас.
– Они думали, что моим увольнением могут встряхнуть команду. Но я скажу, что если команда физически не очень хорошо готова, то тяжело им было двигаться дальше. И так в плей‑офф не выстрелишь.
– То есть это идет от предсезонки?
– Я так не могу утверждать, потому что предсезонку с «Металлургом» не проходил. Но то, что я видел, когда пришел – многие ребята не были готовы чисто физически выполнять нужную нагрузку, которая им предлагалась.
Например, могу сказать по неиграющему составу. Я несколько раз с ними съездил, и главный тренер Илья Петрович Воробьев сразу сказал, что чисто физически они не очень хорошо готовы.
Вы сами поймите, чемпионат был уникально длинным для КХЛ. Особо не было времени что‑то исправлять. Ведь этих недельных окон на Евротур уже нет, а между матчами всего один день, игры идут подряд. Ты не можешь нагружать игроков, вытягивая их функционалку.
Учтите еще, что «Металлург» в прошлом сезоне играл в финале с ЦСКА до седьмого матча. То есть лето у команды получилось максимально коротким. И потом наложился этот длинный чемпионат, – рассказал Рябыкин.
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