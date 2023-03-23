Кравец останется во главе «Авангарда» в следующем сезоне (Metaratings)

останется на посту главного тренера « » в следующем сезоне.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что 59-летний специалист выполнил цель на сезон – выход в финал Восточной конференции. Сначала «Авангард» прошел «Сибирь» (4-1), а затем в четырех матчах был сильнее «Металлурга».

Кравец стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда» вместо Дмитрия Рябыкина 10 октября 2022 года. Затем его утвердили в должности главного тренера, подписав контракт до конца сезона.