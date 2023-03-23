Кравец останется во главе «Авангарда» в следующем сезоне (Metaratings)

Теги Авангард КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Хоккей

Михаил Кравец останется на посту главного тренера «Авангарда» в следующем сезоне.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что 59-летний специалист выполнил цель на сезон – выход в финал Восточной конференции. Сначала «Авангард» прошел «Сибирь» (4-1), а затем в четырех матчах был сильнее «Металлурга».

Кравец стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда» вместо Дмитрия Рябыкина 10 октября 2022 года. Затем его утвердили в должности главного тренера, подписав контракт до конца сезона.

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13 комментариев

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Павел Очнев
Надеюсь новость не фейковая?! Успешный сезон для Кравца. Понятно что в этом сезоне он перестраховывался,и редко выпускал молодёжь. Может в будущем будет больше давать практики молодым талантливым ребятам?...
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Ыжык
Если правда то наверное хорошо. Надеюсь новый генмен заставит его работать с молодежью.
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Юрец55
Кравец, определенно, открытие! Никто бы не поверил осенью, что он вытащит команду из болота, поставит такую игру и сделает команду лидером плей-офф. Ещё он очень силён в интервью. Это редкость для тренеров. Удачи ему и команде!
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Игорь Климов
Михаил Кравец ещё будет расти как тренер, удачи!
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cry
Нужно не останавливаться и идти дальше!
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крок 58
Ответ Максим Викторович
Михаил Кравец, как тренер-это одно из главных открытий текущего сезона.
Он в Витязе открылся! Непонятно почему не удержало Подмосковье его!!?
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Владимир Дьяченко
Было бы странно будь иначе
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крок 58
Ну еще бы… топов всухаря дернул…))
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Юрец55
Отличная новость!
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qpjhjf6wgw
Новость хорошая, но главное на расслабляться и прогрессировать на тренерском поприще
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Максим Викторович
Михаил Кравец, как тренер-это одно из главных открытий текущего сезона.
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Максим Викторович
Замечательная новость с приставкой супер!
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Kluger55
Заслужил
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