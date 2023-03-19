Юров о том, в чем «Металлургу» стоит добавить: «Убрать удаления, зачищать пятак. Хоккей – игра ошибок, кто их меньше допустит, тот и победит»

подвел итоги матча плей-офф против « » (3:4, 0-2 в серии).

– На что был фокус в подготовке?

– Надо было продолжить играть так, как позавчера во втором и третьем периоде.

– Почему уступили в первом отрезке?

– Многое позволяли у своих ворот. Дали сопернику совершать добивания – отсюда и результат.

– Как смогли перестроиться и вернуться с 0:3?

– Они тоже люди, которые ошибаются. От нас требовалось заставить их совершать ошибки.

– Вам там жестко прилетело шайбой в концовке.

– Я в порядке.

– В чем стоит добавлять?

– Убрать удаления и зачищать пятак.

– Что станет ключевым в домашней серии?

– Хоккей – это игра ошибок, кто их меньше допустит, тот и победит, – сказал нападающий « ».