Юров о том, в чем «Металлургу» стоит добавить: «Убрать удаления, зачищать пятак. Хоккей – игра ошибок, кто их меньше допустит, тот и победит»
Данила Юров подвел итоги матча плей-офф против «Авангарда» (3:4, 0-2 в серии).
– На что был фокус в подготовке?
– Надо было продолжить играть так, как позавчера во втором и третьем периоде.
– Почему уступили в первом отрезке?
– Многое позволяли у своих ворот. Дали сопернику совершать добивания – отсюда и результат.
– Как смогли перестроиться и вернуться с 0:3?
– Они тоже люди, которые ошибаются. От нас требовалось заставить их совершать ошибки.
– Вам там жестко прилетело шайбой в концовке.
– Я в порядке.
– В чем стоит добавлять?
– Убрать удаления и зачищать пятак.
– Что станет ключевым в домашней серии?
– Хоккей – это игра ошибок, кто их меньше допустит, тот и победит, – сказал нападающий «Металлурга».
САМИ СЕБЕ ПРОБЛЕМУ СОЗДАЛИ.
ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ПОБЕЖДАТЬ ,ВЫХОДА БОЛЬШЕ
НЕТ.....