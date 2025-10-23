  • Спортс
  • Ларионов о СКА: «Говорят, здесь неограниченные возможности, но смотришь, где игрок может быть лучше хоккеиста, имеющего в 3-4 раза больше зарплату. Есть какой-то вопрос об экономии»
Игорь Ларионов оценил обоснованность изменений в составе СКА.

Команда проиграла 11 из 17 матчей в Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне.

– Понятно, что сослагательного наклонения не существует, но не жалеете ли вы сейчас, что расстались с некоторыми игроками в межсезонье?

– Можно сожалеть, а можно не сожалеть. Естественно, нам не хватает тех молодых ребят, которые уехали в Северную Америку.

Демидов, Грицюк, Бардаков, Никишин – это четыре игрока. Но тогда услышали ли бы вы фамилии Дишковского, Романова? Понятно, что Короткий уже играл, но узнали бы про Полякова и Недопекина? Здесь палка о двух концах.

Мы хотим видеть свежую кровь, дать возможность тем пацанам с желанием, готовностью. Они проходят сложное время, время становления. Поэтому здесь не может быть сожаления, этого уже не вернуть.

Нужно искать внутренние резервы и двигаться дальше с теми людьми, которые у нас есть.

– Я имею в виду игроков, которые перешли в другие команды КХЛ. Толчинский и Карпухин, например.

– По большому счету у нас не такая плохая оборона. Мы пропускаем, похоже, что меньше всех в лиге, если я не ошибаюсь. Мало забиваем.

Но те, кто пришел, пришли у нас – Мерфи, Менелл, Филлипс – ребята, которые делают свою работу хорошо. Здесь есть и какой-то вопрос об экономии, должно быть. Мы смотрим на соотношение цена – качество, это тоже очень важно.

Хоть многие говорят, что здесь неограниченные возможности – да, но ты всегда хочешь понимать, что может дать этот игрок, когда смотришь в зарплатную ведомость.

Пришлось смотреть по качеству, сравнивать, ставить на весы и принимать решения. Так я вижу ситуацию.

– Правильно ли я понимаю, что дело не всегда было в каких-то хоккейных игровых качествах?

– Игровые качества тоже.

Многие вещи взвешиваешь, смотришь, что игрок может дать и где он может быть лучше того или иного хоккеиста, имея в ведомости в 3-4 раза больше зарплату. Это не тот путь, которым мы хотим идти. Понятно, что хорошие игроки стоят много денег.

Но я посмотрел, посчитал, что мы должны сделать какие-то корректировки – мы их сделали. По защитникам определились, по нападающим – то же самое, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
