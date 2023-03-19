Коростелев о матче с «Авангардом»: «Показали, что умеем переворачивать игру. Надеюсь, три забитых гола добавят уверенности команде»

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Максим Карпов Никита Коростелев Чемпионат.com Хоккей

Никита Коростелев отметил, что серия с «Авангардом» далека от завершения.

Нападающий «Металлурга» подвел итоги матча Кубка Гагарина с омским клубом (3:4, 0-2 в серии).

«Плохой старт вторую игру подряд. Конечно, начинать нам надо лучше. Зато сегодня показали, что умеем переворачивать игру. Надеюсь, что три забитых гола добавят уверенности команде.

Мы были уже в прошлом году в ситуации, когда уступали «Авангарду» 0-2 в серии, так что серия далека от своего завершения.

С настроением в команде все хорошо, мы выдохнули и готовимся к следующей игре. Мой гол? Там Максим Карпов отдал мне подкидку через две клюшки, я бросил, шайба зашла. Смена вратаря стала стимулом играть построже в обороне. Изменения в составе добавили нам мобильности. Все-таки прошлая серия длинная была, эту в гостях начали, так что немного свежих ног лишними не будет.

После первого периода спокойствие в раздевалке было, еще 40 минут играть оставалось. К тому же, в прошлой серии уже показывали, что умеем возвращаться в игры. Но чуть-чуть не хватило», – сказал нападающий «Металлурга».

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1 комментарий

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GoodZilla
... а 4 пропущенные шайбы и проигранный в итоге матч - неуверенности)))
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