Воробьев о Юрове: «Я бы хотел, чтобы он был игроком, который на себе тащит»

оценил игру в матче Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:4).

Нападающий не набрал очков за 11:03 на льду.

«Нормально сыграл. Я бы хотел, чтобы он брал игру на себя, не был подыгрывающим игроком, а именно игроком, который на себе тащит.

Может ли он рассчитывать на такое же игровое время в следующих матчах? Посмотрим, сейчас будем думать. На данный момент не могу сказать по составу. Будем решать завтра», – сказал главный тренер « ».

19-летний Юров сыграл 9 матчей в розыгрыше Кубка Гагарина-2023, не набрав очков.