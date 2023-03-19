Воробьев о Юрове: «Я бы хотел, чтобы он был игроком, который на себе тащит»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Данила Юров Хоккей

Илья Воробьев оценил игру Данилы Юрова в матче Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:4).

Нападающий не набрал очков за 11:03 на льду.

«Нормально сыграл. Я бы хотел, чтобы он брал игру на себя, не был подыгрывающим игроком, а именно игроком, который на себе тащит.

Может ли он рассчитывать на такое же игровое время в следующих матчах? Посмотрим, сейчас будем думать. На данный момент не могу сказать по составу. Будем решать завтра», – сказал главный тренер «Металлурга».

19-летний Юров сыграл 9 матчей в розыгрыше Кубка Гагарина-2023, не набрав очков. 

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4 комментария

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pokazun
Mинусатор, по какому поводу бомболейло?
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Фёдор Кузнецов
Юров очень понравился своей настырностью
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pokazun
А вообще, меньшинство сегодня неплохо.
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pokazun
Даня, майку поправь и будет всё хорошо!
Ну чесслово, ну не ХШМ же.
Ну дадут же 2 минуты рано или поздно!
Фиг с ними двумя минутами, ну блин, как пионэр!
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