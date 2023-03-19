Воробьев о Юрове: «Я бы хотел, чтобы он был игроком, который на себе тащит»
Илья Воробьев оценил игру Данилы Юрова в матче Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:4).
Нападающий не набрал очков за 11:03 на льду.
«Нормально сыграл. Я бы хотел, чтобы он брал игру на себя, не был подыгрывающим игроком, а именно игроком, который на себе тащит.
Может ли он рассчитывать на такое же игровое время в следующих матчах? Посмотрим, сейчас будем думать. На данный момент не могу сказать по составу. Будем решать завтра», – сказал главный тренер «Металлурга».
19-летний Юров сыграл 9 матчей в розыгрыше Кубка Гагарина-2023, не набрав очков.
Ну чесслово, ну не ХШМ же.
Ну дадут же 2 минуты рано или поздно!
Фиг с ними двумя минутами, ну блин, как пионэр!