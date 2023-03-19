Александр Кожевников: «Я за то, чтобы мода, которую внес Ларионов, была поддержана. Зрелищный хоккей приятно смотреть»

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг ЦСКА Локомотив Северсталь СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Адмирал Хоккей

Александр Кожевников считает, что в сериях второго раунда плей-офф еще ничего не решено.

– Ничего еще не решено, конечно. Команды, проигравшие первые два матча, будут сейчас биться на своих площадках. Игры идут шайба в шайбу, ни у кого нет большого преимущества ни по игре, ни по счету.

– Нельзя сказать, кто фаворит в паре после первых матчей?

– Ну, тяжело. Конечно, «Ак Барс» – фаворит в дуэли с «Адмиралом», но во Владивостоке очень трудно играть. СКА – тоже фаворит. Тем нее менее он выиграл оба матча у «Торпедо» с минимальным счетом.

– Вам какая серия больше нравится по качеству хоккея?

– По игре? ЦСКА – «Локомотив». Хотя по красоте лучше смотрятся СКА и «Торпедо». Мне просто интересно, как Ярославль противостоит обладателю Кубка Гагарина.

– Как СКА и «Торпедо» удается показывать яркий хоккей в плей-офф?

– Это две самые зрелищные команды КХЛ, спору нет. Играют в свой хоккей, получают от этого удовольствие. Есть, конечно, обратные примеры – матчи «Авангарда» и «Металлурга». Там тягучий хоккей.

– Игорь Ларионов доказывает в «Торпедо», что и со средними игроками можно атаковать три периода?

– Конечно. Правильно подобранные звенья, сочетания игроков. У них философия такая – они не отступают от нее.

– Другие играют от обороны. Им не хватает игроков для зрелищного стиля?

– Отговорки всегда можно найти. Я за то, чтобы мода, которую внес Игорь Ларионов, была поддержана. Зрелищный хоккей приятно смотреть. Возьмите ту же «Северсталь». Что, у них такой мощный состав? Нет. Но в играх против ЦСКА команда Разина показала интересный хоккей. Надо эти ростки романтического стиля приветствовать.

– В общем, ни в одной паре четвертьфиналистов ничего не решено?

– Нет, конечно. Более-менее все будет понятно к четвертой игре, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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2 комментария

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Bobby Clarke
Воу. Воскресный вечер перестал быть томным, Кожевников ввёл слово "мода" в хоккейный лексикон.
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Shamarin
Все хотят, но сами постоянно вытаскивают из шкафа нафталиновых: Билла, Знарка и прочих Крикуновых. Сборная любителей играть в хоккей с футбольным счётом.
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