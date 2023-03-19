Александр Кожевников: «Я за то, чтобы мода, которую внес Ларионов, была поддержана. Зрелищный хоккей приятно смотреть»

считает, что в сериях второго раунда плей-офф еще ничего не решено.

– Ничего еще не решено, конечно. Команды, проигравшие первые два матча, будут сейчас биться на своих площадках. Игры идут шайба в шайбу, ни у кого нет большого преимущества ни по игре, ни по счету.

– Нельзя сказать, кто фаворит в паре после первых матчей?

– Ну, тяжело. Конечно, « » – фаворит в дуэли с « », но во Владивостоке очень трудно играть. СКА – тоже фаворит. Тем нее менее он выиграл оба матча у «Торпедо» с минимальным счетом.

– Вам какая серия больше нравится по качеству хоккея?

– По игре? ЦСКА – « ». Хотя по красоте лучше смотрятся СКА и «Торпедо». Мне просто интересно, как Ярославль противостоит обладателю Кубка Гагарина.

– Как СКА и «Торпедо» удается показывать яркий хоккей в плей-офф?

– Это две самые зрелищные команды , спору нет. Играют в свой хоккей, получают от этого удовольствие. Есть, конечно, обратные примеры – матчи «Авангарда» и «Металлурга». Там тягучий хоккей.

– Игорь Ларионов доказывает в «Торпедо», что и со средними игроками можно атаковать три периода?

– Конечно. Правильно подобранные звенья, сочетания игроков. У них философия такая – они не отступают от нее.

– Другие играют от обороны. Им не хватает игроков для зрелищного стиля?

– Отговорки всегда можно найти. Я за то, чтобы мода, которую внес Игорь Ларионов, была поддержана. Зрелищный хоккей приятно смотреть. Возьмите ту же «Северсталь». Что, у них такой мощный состав? Нет. Но в играх против ЦСКА команда Разина показала интересный хоккей. Надо эти ростки романтического стиля приветствовать.

– В общем, ни в одной паре четвертьфиналистов ничего не решено?

– Нет, конечно. Более-менее все будет понятно к четвертой игре, – сказал двукратный олимпийский чемпион.