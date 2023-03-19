7 клубов интересуются капитаном «Нефтехимика» Воробьевым. Он рекордсмен КХЛ по заблокированным броскам

Теги Нефтехимик возможные переходы КХЛ Глеб Чистяков Кирилл Воробьев Спорт-Экспресс Хоккей

Капитаном «Нефтехимика» Кириллом Воробьевым интересуются 7 клубов КХЛ.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«В настоящее время Кирилл изучает все варианты, включая предложение от «Нефтехимика», который очень хочет оставить его у себя.

Он впервые выходит на рынок свободных агентов и не намерен спешить с окончательным решением», – сказал агент хоккеиста Глеб Чистяков. 

Воробьев набрал 12 (4+8) очков в 63 матчах регулярного чемпионата и еще 2 (1+1) в 6 играх плей-офф. 

Также на счет хоккеиста рекорд КХЛ по количеству заблокированных бросков (192) за сезон.

Напомним, «Нефтехимик» выбыл в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв «Ак Барсу» 2-4 в серии.

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