7 клубов интересуются капитаном «Нефтехимика» Воробьевым. Он рекордсмен КХЛ по заблокированным броскам
Капитаном «Нефтехимика» Кириллом Воробьевым интересуются 7 клубов КХЛ.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«В настоящее время Кирилл изучает все варианты, включая предложение от «Нефтехимика», который очень хочет оставить его у себя.
Он впервые выходит на рынок свободных агентов и не намерен спешить с окончательным решением», – сказал агент хоккеиста Глеб Чистяков.
Воробьев набрал 12 (4+8) очков в 63 матчах регулярного чемпионата и еще 2 (1+1) в 6 играх плей-офф.
Также на счет хоккеиста рекорд КХЛ по количеству заблокированных бросков (192) за сезон.
Напомним, «Нефтехимик» выбыл в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв «Ак Барсу» 2-4 в серии.
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