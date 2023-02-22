Леонтьев о камбэке с «Металлургом»: «Парни совершили подвиг. Эта игра – украшение чемпионата, в ней было все: и радость, и разочарование, и спасения»
Олег Леонтьев прокомментировал волевую победу в матче с «Металлургом» (4:3 ОТ).
«Нефтехимик» отыгрался с 1:3 и одержал победу в овертайме.
«С победой – очень важный матч, ключевой. Это, конечно, еще не конец, впереди у нас будет решающая битва. Парни совершили подвиг, молодцы.
Ключевой момент – выстояли «три на пять», не дали сопернику создать голевые ситуации, все заблокировали. Плюс реализовали большинство, здорово получилось: Белозеров здорово забил.
Конечно, и Андрей Тихомиров помог, вытащил в нужный момент – против такой классной команды, как «Металлург», сложно играть. Топовый соперник, поэтому было непросто.
Очень помогли болельщики, спасибо им огромное, что заполнили трибуны, пришли и поддержали нас. Я считаю, эта игра – украшение чемпионата, в ней было все: и радость, и разочарование, и спасения. И такое классное завершение для нас – гол Воробьева в овертайме», – сказал главный тренер «Нефтехимика».
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