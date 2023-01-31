«Нефтехимик» победил «Автомобилист», отыгравшись с 1:3 и забив гол за секунду до конца овертайма. Арендованный у екатеринбуржцев Кизимов набрал 1+1

Теги Нефтехимик Автомобилист видео КХЛ Олег Леонтьев Кирилл Воробьев Семен Кизимов Хоккей

«Нефтехимик» совершил камбэк в матче против «Автомобилиста». 

Команда тренера Олега Леонтьева обыграла екатеринбургский клуб (4:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

По ходу игры нижнекамцы уступали в счете 1:3 – на 35-й минуте таким результат сделал Денис Баранцев.

«Нефтехимик» забил свой второй гол в игре спустя 41 секунду, а в третьем периоде, на 50-й минуте, форвард Семен Кизимов сравнял счет.

В овертайме нижнекамский клуб забросил решающую шайбу за секунду до завершения времени дополнительного отрезка – автором гола стал Кирилл Воробьев.

Добавим, что Кизимов играет в «Нефтехимике» на правах аренды из «Автомобилиста». В этом матче он забил гол и сделал голевую передачу за 15:14 игрового времени.

«Нефтехимик» находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 58 играх. «Автомобилист» расположился на второй строчке с 73 баллами в 57 матчах.

7 комментариев

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chto s licom?
Ответ МИНИВА Жалюзи и рулонные шторы
Обычное судейство, если только ты не болельщик авто
Как писал на этой ветке Фрегат:"все спорные моменты решили в пользу нефти"
0
-1
-1
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Alexey Petrov
Заварухин, го хоум на родину Гросса, в Уфу! Превратил лидера конференции с приличным составом в посмешище
+1
0
+1
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МИНИВА Жалюзи и рулонные шторы
Ответ chto s licom?
Судейство, мягко говоря, странное
Обычное судейство, если только ты не болельщик авто
+3
-2
+1
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fregat96
Судьи конечно все спорные моменты порешали в одну сторону. Но если по справедливости-Нефтехимик хотел больше, ему было нужнее, потому и выиграл. Авто играл как то безалаберно. Да Коста вообще последние игры проводит очень нервно, не идет игра. Отметил бы Блэкера. Галкин неплохо, ну и зачем его надо было мариновать? Уж точно живее вареного Маттса.
+2
-2
0
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chto s licom?
Судейство, мягко говоря, странное
+3
-2
+1
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ildaron017
Нефтехимик звери прям , так выгрызают матчи, приятно смотреть 🤝
+6
-2
+4
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Дмитрий Смирнов
Матч выиграли полосатые.....
+3
-5
-2
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