«Нефтехимик» победил «Автомобилист», отыгравшись с 1:3 и забив гол за секунду до конца овертайма. Арендованный у екатеринбуржцев Кизимов набрал 1+1

«Нефтехимик» совершил камбэк в матче против « ».

Команда тренера Олега Леонтьева обыграла екатеринбургский клуб (4:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата .

По ходу игры нижнекамцы уступали в счете 1:3 – на 35-й минуте таким результат сделал Денис Баранцев.

«Нефтехимик» забил свой второй гол в игре спустя 41 секунду, а в третьем периоде, на 50-й минуте, форвард Семен Кизимов сравнял счет.

В овертайме нижнекамский клуб забросил решающую шайбу за секунду до завершения времени дополнительного отрезка – автором гола стал .

Добавим, что Кизимов играет в « » на правах аренды из « ». В этом матче он забил гол и сделал голевую передачу за 15:14 игрового времени.

«Нефтехимик» находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 58 играх. «Автомобилист» расположился на второй строчке с 73 баллами в 57 матчах.