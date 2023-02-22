«Нефтехимик» отыгрался с 1:3 и победил «Металлург» в овертайме

Теги Металлург Мг Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Кирилл Воробьев Павел Порядин Андрей Белозеров Хоккей

«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Металлургом» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

К 30-й минуте игры команда тренера Олега Леонтьева уступала со счетом 1:3, но в итоге добилась победы.

«Нефтехимик» сравнял счет благодаря голам Андрея Белозерова и Павла Порядина.

Решающую шайбу в овертайме забросил Кирилл Воробьев.

На данный момент «Нефтехимик» занимает восьмое место в таблице Востока, набрав 70 очков в 67 играх.

В следующем матче, 24 февраля, команда сыграет с «Куньлунем».

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11 комментариев

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Олег
Не забиваеш ты забивают тебе.
Не в большенстве не в меньшенстве играть не умеют.
Стыдоба.
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Волк16
я то сам рад что НХ очка 2 взял, ребята бились в 3 периоде, добились...Магниту очёчко прилетело, а до этого можно много моментов найти где просто кидают в никуда и те , и другие
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Олег
В своём репертуаре магниты.
Нх с победой.
+1
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Максим Викторович
Нефтехимик с победой! Не просто камбэк, а настоящий камбэчище!
+1
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Волк16
в футболе договорняки доказали, тут тоже докажут лет через 20) а пока бабло рулит
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Олег
Ответ Мадина Уйгурова
Красиво Металлург отправил земляков из Трактора в отпуск
И не говори красавцы.
+2
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Волк16
Ответ Мадина Уйгурова
Красиво Металлург отправил земляков из Трактора в отпуск
тут что-то не то! Ак барс для НХ всё сделали...но те никак...тут игра какая-то не такая...наверное надо органам посмотреть...хотя там бегали, ломались)
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Ыжык
Из области фантастики трактору нужно закатить вагон денег китайцам, ну и самим не оплошать. Ну а реально, АБ в тренеровочном режиме во втором круге.
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Иван Буренков
Как тяжело играет Магнитка, больно наблюдать 😢
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fil_spb
Нефтехимик - красавцы. Болею за их выход в ПО. Такая история будет классная, что команда стартовавшая с 10 поражений подряд доберется до игр на вылет.
+5
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Мадина Уйгурова
Красиво Металлург отправил земляков из Трактора в отпуск
+6
-1
+5
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