«Нефтехимик» отыгрался с 1:3 и победил «Металлург» в овертайме
«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Металлургом» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
К 30-й минуте игры команда тренера Олега Леонтьева уступала со счетом 1:3, но в итоге добилась победы.
«Нефтехимик» сравнял счет благодаря голам Андрея Белозерова и Павла Порядина.
Решающую шайбу в овертайме забросил Кирилл Воробьев.
На данный момент «Нефтехимик» занимает восьмое место в таблице Востока, набрав 70 очков в 67 играх.
В следующем матче, 24 февраля, команда сыграет с «Куньлунем».
Не в большенстве не в меньшенстве играть не умеют.
Стыдоба.
Нх с победой.