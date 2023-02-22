«Нефтехимик» отыгрался с 1:3 и победил «Металлург» в овертайме

«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Металлургом» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата .

К 30-й минуте игры команда тренера уступала со счетом 1:3, но в итоге добилась победы.

«Нефтехимик» сравнял счет благодаря голам Андрея Белозерова и Павла Порядина.

Решающую шайбу в овертайме забросил Кирилл Воробьев.

На данный момент «Нефтехимик» занимает восьмое место в таблице Востока, набрав 70 очков в 67 играх.

В следующем матче, 24 февраля, команда сыграет с «Куньлунем».