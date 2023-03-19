Зюзин о «Салавате»: «Ключевой момент – селекция. Потребуется вратарь-легионер, скорее всего. В атаке необходим не один Хмелевски, а 2-3»

считает, что «Салавату» необходимо усилить состав во всех линиях.

Уфимский клуб впервые с 2017 года вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Адмиралу» (2-4).

– Вас сватают в менеджмент родного « », в котором как раз пятилетку назад в роли тренера стали бронзовым призером...

– Пока это в основном лишь слухи. Но определенное понимание по ситуации внутри родного клуба есть, моим мнением интересовались.

– Интересны какие-то детали.

– Сейчас я в « », поэтому не совсем корректно в деталях обсуждать другую команду. Для прессы могу сказать, что ключевой момент для «Салавата» – селекция, во всех линиях.

От вратарской, где, скорее всего, потребуется первый номер-легионер, до обороны и атаки, где, образно, необходим не один , а два-три. Тогда Уфа и сможет играть в свой фирменный атакующий хоккей, – сказал тренер «Сочи» по развитию.