Зюзин о «Салавате»: «Ключевой момент – селекция. Потребуется вратарь-легионер, скорее всего. В атаке необходим не один Хмелевски, а 2-3»

Теги Салават Юлаев Андрей Зюзин КХЛ Сочи Саша Хмелевски Хоккей

Андрей Зюзин считает, что «Салавату» необходимо усилить состав во всех линиях. 

Уфимский клуб впервые с 2017 года вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Адмиралу» (2-4). 

– Вас сватают в менеджмент родного «Салавата Юлаев», в котором как раз пятилетку назад в роли тренера стали бронзовым призером...

– Пока это в основном лишь слухи. Но определенное понимание по ситуации внутри родного клуба есть, моим мнением интересовались.

– Интересны какие-то детали.

– Сейчас я в «Сочи», поэтому не совсем корректно в деталях обсуждать другую команду. Для прессы могу сказать, что ключевой момент для «Салавата» – селекция, во всех линиях.

От вратарской, где, скорее всего, потребуется первый номер-легионер, до обороны и атаки, где, образно, необходим не один Хмелевски, а два-три. Тогда Уфа и сможет играть в свой фирменный атакующий хоккей, – сказал тренер «Сочи» по развитию. 

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1 комментарий

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Руслан Х
Ну,Америку он не открыл…🤷🏻‍♂️
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