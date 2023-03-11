Ильдар Мухометов: «Адмирал» перемолол «Салават», состав уфимцев ничем не лучше. Они цеплялись благодаря Хмелевски, вратарь – слабо, Хо-Сэнг ничего не сделал»

Ильдар Мухометов объяснил, почему «Адмирал» прошел «Салават Юлаев».

Команда из Владивостока выиграла со счетом 4-2 выиграла серию первого раунда Кубка Гагарина.

«Адмирал» перемолол «Салават Юлаев» в этой серии. Хотя, на мой взгляд, уфимский клуб сейчас по составу ничем не лучше «Адмирала».

Там выделялся только . Больше там никого выделить нельзя по всей серии.

Даже выскочивший как черт из табакерки наводил какую‑то пургу, но не более того. Ничего мастеровитого он не сделал.

Ну, а как ты с одним Хмелевски перелопатишь такую насыщенную оборону, как у «Адмирала»? К тому же там вратарь играл хорошо. Я не назову эту игру выдающейся, но она хорошая.

Ну ничем не лучше состав у « ». Да, там есть именитые игроки. Но уфимская команда делала такие ляпы в обороне!

И голкипер сыграл откровенно слабо. Уфа только в большинстве что‑то создавала на домашней площадке. А во Владивостоке их большинство тоже было слабым.

«Салават Юлаев» цеплялся за результат только благодаря индивидуальному мастерству Хмелевски», – сказал бывший генеральный менеджер «Адмирала».

Исторический гол, который впервые вывел «Адмирал» во второй раунд плей-офф. Его забил 29-летний дебютант КХЛ