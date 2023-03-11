Ильдар Мухометов: «Адмирал» перемолол «Салават», состав уфимцев ничем не лучше. Они цеплялись благодаря Хмелевски, вратарь – слабо, Хо-Сэнг ничего не сделал»
Ильдар Мухометов объяснил, почему «Адмирал» прошел «Салават Юлаев».
Команда из Владивостока выиграла со счетом 4-2 выиграла серию первого раунда Кубка Гагарина.
«Адмирал» перемолол «Салават Юлаев» в этой серии. Хотя, на мой взгляд, уфимский клуб сейчас по составу ничем не лучше «Адмирала».
Там выделялся только Саша Хмелевски. Больше там никого выделить нельзя по всей серии.
Даже выскочивший как черт из табакерки Джош Хо‑Сэнг наводил какую‑то пургу, но не более того. Ничего мастеровитого он не сделал.
Ну, а как ты с одним Хмелевски перелопатишь такую насыщенную оборону, как у «Адмирала»? К тому же там вратарь Никита Серебряков играл хорошо. Я не назову эту игру выдающейся, но она хорошая.
Ну ничем не лучше состав у «Салавата Юлаева». Да, там есть именитые игроки. Но уфимская команда делала такие ляпы в обороне!
И голкипер сыграл откровенно слабо. Уфа только в большинстве что‑то создавала на домашней площадке. А во Владивостоке их большинство тоже было слабым.
«Салават Юлаев» цеплялся за результат только благодаря индивидуальному мастерству Хмелевски», – сказал бывший генеральный менеджер «Адмирала».
Исторический гол, который впервые вывел «Адмирал» во второй раунд плей-офф. Его забил 29-летний дебютант КХЛ
Такие итоги любой «старший по подъезду» может подвести, компот какой то, капитан очевидность …