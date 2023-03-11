Ильдар Мухометов: «Адмирал» перемолол «Салават», состав уфимцев ничем не лучше. Они цеплялись благодаря Хмелевски, вратарь – слабо, Хо-Сэнг ничего не сделал»

Теги Салават Юлаев Ильдар Мухометов КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков Адмирал Джош Хо-Сэнг Матч ТВ Саша Хмелевски Хоккей

Ильдар Мухометов объяснил, почему «Адмирал» прошел «Салават Юлаев».

Команда из Владивостока выиграла со счетом 4-2 выиграла серию первого раунда Кубка Гагарина.

«Адмирал» перемолол «Салават Юлаев» в этой серии. Хотя, на мой взгляд, уфимский клуб сейчас по составу ничем не лучше «Адмирала».

Там выделялся только Саша Хмелевски. Больше там никого выделить нельзя по всей серии.

Даже выскочивший как черт из табакерки Джош Хо‑Сэнг наводил какую‑то пургу, но не более того. Ничего мастеровитого он не сделал.

Ну, а как ты с одним Хмелевски перелопатишь такую насыщенную оборону, как у «Адмирала»? К тому же там вратарь Никита Серебряков играл хорошо. Я не назову эту игру выдающейся, но она хорошая.

Ну ничем не лучше состав у «Салавата Юлаева». Да, там есть именитые игроки. Но уфимская команда делала такие ляпы в обороне!

И голкипер сыграл откровенно слабо. Уфа только в большинстве что‑то создавала на домашней площадке. А во Владивостоке их большинство тоже было слабым.

«Салават Юлаев» цеплялся за результат только благодаря индивидуальному мастерству Хмелевски», – сказал бывший генеральный менеджер «Адмирала».

Исторический гол, который впервые вывел «Адмирал» во второй раунд плей-офф. Его забил 29-летний дебютант КХЛ

7 комментариев

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mihany12
Хо-сенг не играл сезон, а в матчах плей-офф смотрелся креативно, свежо, интересно, сказывалось отсутствие практики видимо, если бы сезон полностью отыграл, то шорох навел был точно в лиге, а вот Кадей, Шмелев вот где собака зарыта, Баширов их почему то взял на роль лидеров и первого звена, и зарплаты дал близко не по их мастерству, эти игроки максимум второго звена в любой другой команде….
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mihany12
Кто это!!!???? Что за эксперт?
Такие итоги любой «старший по подъезду» может подвести, компот какой то, капитан очевидность …
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Рашит Рафгатович
Ответ Сергей Хромов
Нефтехимик, а так же Динамо Минск , просто красавцы..... Показали как противостоять лидерам....
Сарказм ?)
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Рашит Рафгатович
Что же все к Хо-Сэнгу прицепились ??? человек с невосстановившейся кистью вышел и играл, скорости и креатива добавил, смотрелся интересно, а его все хаят... лучше Кадея и Шмеля жрите, которые вообще безлико смотрелись в ПО....
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Александр Невский
Столица меда Уфа потекла , не может команда играть без финов .
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-3
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artist777
Сколько экспертов вылезло однако
+4
0
+4
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Сергей Хромов
Нефтехимик, а так же Динамо Минск , просто красавцы..... Показали как противостоять лидерам....
+2
0
+2
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