Хмелевски продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на год
Саша Хмелевски продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на год.
Клуб договорился о продлении соглашения с нападающим. Срок контракта рассчитан на один сезон.
Хмелевски стал лучшим снайпером уфимской команды в прошедшем регулярном чемпионате. В 67 играх Фонбет Чемпионата КХЛ он набрал 48 (26+22) очков.
В плей-офф Хмелевски стал лучшим бомбардиром и снайпером «Салавата». На его счету 5 (4+1) баллов в 6 матчах.
Молодец!!!!
Удачи и спортивного везения Саня и конечно же без травм!💪🏻