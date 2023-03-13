Хмелевски продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на год

Теги Салават Юлаев КХЛ Саша Хмелевски Хоккей

Саша Хмелевски продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на год.

Клуб договорился о продлении соглашения с нападающим. Срок контракта рассчитан на один сезон.

Хмелевски стал лучшим снайпером уфимской команды в прошедшем регулярном чемпионате. В 67 играх Фонбет Чемпионата КХЛ он набрал 48 (26+22) очков.

В плей-офф Хмелевски стал лучшим бомбардиром и снайпером «Салавата». На его счету 5 (4+1) баллов в 6 матчах.

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22 комментария

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Bestcapper
Ответ Александр Матийцев
Отличная новость, к этой новости бы было плюсом отставка трёх жуликов. Завуалирую, башкурчиж, ну можно в разных интерпритациях.
БашКозЧиж.... я бы вот так сказал бы)))))))
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Bestcapper
Ответ Рамис Зарипов
Баширов хитрец, на фоне негатива выбросил соломинку !!!
Это не его заслуга явно...
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Bestcapper
Хмелевски сам хотел в Уфе остаться еще на год, тут дифирамбы руководству петь не стоит. Что Саня остается очень рад, один из не многих, кто бился на льду... Чуть ли не через смену выходил на лед....
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Рустам Гильметдинов
Ещё к нему парочку..
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Рустам Гильметдинов
Саня мы ждём тебя в следующем сезоне!!!
Молодец!!!!
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SherDmi
Новость хорошая но мало на один год!!!
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Гайсин Артем
Красава ты лидер
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Олег
Хмель отлично себя проявил, наверное ему хорошие деньги подписали. НАДЕЮСЬ СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН БУДЕТ ЛУЧШЕ У УФЫ....
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Руслан Х
Ответ Байрас Идельбаев
Надеюсь будет как новый харти
Надеюсь,что нет — не сбежит блистая пятками.
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Руслан Х
Отличная новость!Ещё надо Козлова продлить.✊🏻
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Рамис Зарипов
Баширов хитрец, на фоне негатива выбросил соломинку !!!
+1
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Александр Матийцев
Отличная новость, к этой новости бы было плюсом отставка трёх жуликов. Завуалирую, башкурчиж, ну можно в разных интерпритациях.
+1
-1
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Слово и Дело
Здорово. Ему и поручить формирование команды. Пусть себе подобных выбирает.
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artist777
Ну хоть одна радостная новость за последние дни. Значит Козлов будет тренером ?
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Александр Буркин
УРААА!!! ЛУЧ СВЕТА В ИГРЕ СЮ ОСТАЁТСЯ!!!
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Kipsone
Поздравляю Салават, один из немногих кто достоин своего места в составе.
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позор не адекватам
Отличная новость!👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Удачи и спортивного везения Саня и конечно же без травм!💪🏻
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Байрас Идельбаев
Надеюсь будет как новый харти
+1
-1
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йозе марино
топ новость! как им удалось? Лучший легионер!
+2
-1
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artem 123
Ну вот это прям неожиданно, думал в НХЛ рванет с такой игрой.
+4
0
+4
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Hudson_Hawk
Отличная новость!
+10
0
+10
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DynamoUfa
Единственное светлое пятно
+15
0
+15
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