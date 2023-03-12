Александр Кожевников: «Над «Салаватом» смеялись весь сезон. Хо-Сэнг с его вечным бюллетенем – человек-анекдот. Из легионеров только к Хмелевски нет вопросов»
Александр Кожевников заявил, что не удивлен вылетом «Салавата» в первом раунде плей-офф.
Клуб проиграл в серии против «Адмирала» (2-4).
– «Салават» вылетел уже в первом раунде. Удивлены?
– Нет, не удивлен.
– Почему, Александр Викторович?
– Так я заранее говорил о том, что у «Салавата» с «Адмиралом» будет равная серия. У Владивостока сильнее вратари и легионеры, у Уфы – перспективная молодежь и опытная защита. Это только два-три года назад «Салават» с Умарком, Хартикайненом и Метсолой изначально воспринимался фаворитом, сейчас расстановки другие.
Поэтому для меня сенсация – не быстрый вылет Уфы, а ее второе место в регулярке Востока. Казань, Магнитка, Омск, Екатеринбург и даже Челябинск – все эти клубы, если говорить о качестве состава, должны были быть выше «Салавата». Но в свою силу удалось сыграть только «Ак Барсу».
– Вы не удивлены итогом серии, но у Уфы бюджет раза в два выше, чем у «Адмирала»!
– В финансовые ведомости заглянуть не могу – только в хоккейные. Так вот сколько смотрел матчи серии – столько и видел на льду две примерно равные и очень средние команды.
Куда ушли деньги Уфы – это другой вопрос. Но весь сезон над «Салаватом» смеялись. Хо-Сэнг с его вечным бюллетенем – человек-анекдот. Так и не понял, с чем едят защитника Мерфи и почему он наголову слабее даже молодого Мухамадуллина. Из легионеров никаких вопросов – только к Хмелевски.
Да, за счет молодежи «Салавату» все-таки удалось выстрелить в регулярке, это большой плюс тренерского штаба Виктора Козлова. Но почему один обмен за другим крутили Омск, Челябинск и другие олигархи конференции, а Уфа молчала – загадка. Ей-то усиливаться нужно было в первую очередь! – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Досрочный ответ Ген. дира Баширова: "А что вы сразу деньги? У нас перспективная молодежь. Кубки выигрывают не имена, вот увидите что у нас будут творить наши воспитанники. ВРЕМЯ ПРИШЛО. А деньги... ну были деньги, сейчас не помню куда я их дел, некогда мне"...
Это действительно большой вопрос!!!!????