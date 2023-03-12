Александр Кожевников: «Над «Салаватом» смеялись весь сезон. Хо-Сэнг с его вечным бюллетенем – человек-анекдот. Из легионеров только к Хмелевски нет вопросов»

заявил, что не удивлен вылетом «Салавата» в первом раунде плей-офф.

Клуб проиграл в серии против «Адмирала» (2-4).

– «Салават» вылетел уже в первом раунде. Удивлены?

– Нет, не удивлен.

– Почему, Александр Викторович?

– Так я заранее говорил о том, что у «Салавата» с « » будет равная серия. У Владивостока сильнее вратари и легионеры, у Уфы – перспективная молодежь и опытная защита. Это только два-три года назад « » с Умарком, Хартикайненом и Метсолой изначально воспринимался фаворитом, сейчас расстановки другие.

Поэтому для меня сенсация – не быстрый вылет Уфы, а ее второе место в регулярке Востока. Казань, Магнитка, Омск, Екатеринбург и даже Челябинск – все эти клубы, если говорить о качестве состава, должны были быть выше «Салавата». Но в свою силу удалось сыграть только «Ак Барсу».

– Вы не удивлены итогом серии, но у Уфы бюджет раза в два выше, чем у «Адмирала»!

– В финансовые ведомости заглянуть не могу – только в хоккейные. Так вот сколько смотрел матчи серии – столько и видел на льду две примерно равные и очень средние команды.

Куда ушли деньги Уфы – это другой вопрос. Но весь сезон над «Салаватом» смеялись. Хо-Сэнг с его вечным бюллетенем – человек-анекдот. Так и не понял, с чем едят защитника Мерфи и почему он наголову слабее даже молодого . Из легионеров никаких вопросов – только к Хмелевски.

Да, за счет молодежи «Салавату» все-таки удалось выстрелить в регулярке, это большой плюс тренерского штаба Виктора Козлова. Но почему один обмен за другим крутили Омск, Челябинск и другие олигархи конференции, а Уфа молчала – загадка. Ей-то усиливаться нужно было в первую очередь! – сказал двукратный олимпийский чемпион.