Тренер «Сочи» Зюзин может получить должность в «Салавате». Возможно, он будет отвечать за селекцию

Теги Салават Юлаев Андрей Зюзин КХЛ Сочи Спорт-Экспресс Хоккей

Андрей Зюзин может получить должность в «Салавате Юлаеве».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», возможно, он будет отвечать за селекцию команды.

Сейчас Зюзин является тренером по развитию «Сочи». Он уже работал в «Салавате» с 2015 по 2017 год.

Напомним, уфимский клуб завершил выступление в плей-офф Кубка Гагарина после поражения от «Адмирала» в шестом матче серии (2:3, 2-4 в серии).

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18 комментариев

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йозе марино
его брать только вместе с мичковым)) а так не надо)
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Айнур Билалов
Ответ guizzy
Т.е. Салават продолжит подбирать тех, кто оказался не нужен ЦСКА и СКА?
а какая альтернатива?
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Роберт Ганиев
Другу Ромке будет молодежь бесплатно поставлять)
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Radik_2.0
да господи, кто проклял Башкортостан?
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Чингиз Зайнуллин
Ответ guizzy
Т.е. Салават продолжит подбирать тех, кто оказался не нужен ЦСКА и СКА?
а что такого? у клуба уже давно амбиции 2-3 раунд плей-офф
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Фарит Хайруллин
Надо уфимца брать
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Дмитрий Галкин
Этот персонаж ничего полезного для СЮ не сделает , достаточно проследить его работу в Сочи ...
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Elegante
"Сочи" уже "развил", СЮ на очереди)
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Ренат
Лучше, тогда меня возьмите... 😂😂😂
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mihany12
Час от часу не лучше, еда один дармоед….
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Валера Неважно
Когдаэтот юзин приходил в салават то увел из сю игроков в СКА. в эти сезоны сочи был инкубатором для ска теперь придет в салават за алалыкиным пустазеровым и саней хмелевским и будут они похать в питере за ска
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Rustem967
Лучше уж пригласите Игоря Григоренко! Он точно ничего не испортит!
+3
-1
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artist777
Сочи развалил , теперь и до нас решил добраться .У нам своих дереволазов хватает.
+4
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Максим Седов
Ээээ, сейчас не 1 апреля. Не шутите так.
А если этот вариант реален, тогда соболезнования Салавату.
+9
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Дмитрий Панин
Ептить, зделайте подарок Сочи пожалуйста
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guizzy
Т.е. Салават продолжит подбирать тех, кто оказался не нужен ЦСКА и СКА?
+5
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Камиль Мухаметшин
ой только не его !
+9
0
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Sibai
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+8
-1
+7
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