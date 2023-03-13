Тренер «Сочи» Зюзин может получить должность в «Салавате». Возможно, он будет отвечать за селекцию

Андрей Зюзин может получить должность в « ».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», возможно, он будет отвечать за селекцию команды.

Сейчас Зюзин является тренером по развитию « ». Он уже работал в «Салавате» с 2015 по 2017 год.

Напомним, уфимский клуб завершил выступление в плей-офф Кубка Гагарина после поражения от «Адмирала» в шестом матче серии (2:3, 2-4 в серии).