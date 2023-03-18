Супруга Андрея Разина высказалась о его уходе из « ».

«Ну что ж… Большинство экспертов/хоккейных изданий уже высказалось по поводу серии с ЦСКА!

Никто не ожидал боя и счета 4-3 в серии… Ну как никто, опять же? Я ожидала! Была уверена, не сомневалась! Конечно, хотелось хлопнуть ЦСКА… И они могли! Андрей мог! Что ж, не сложилось… Стоит учесть ошибки и идти дальше!

Про уход из «Северстали»: все логично… Каждому спортсмену и тренеру хочется выиграть «главный приз» – Кубок [Гагарина] в данном случае. В «Северстали» на данный момент это невозможно, совсем. Поэтому, Череповец, спасибо за эти пять прекрасных сезонов! Было сложно, иногда на грани… но команда показывала отличный хоккей!

P.S.: И да, ребят, херню всякую не пишите, мол, жена надавила на Разина, чтобы он ушел из Череповца.

P.P.S.: Андрей взрослый дяденька и все решения по поводу своей работы принимает самостоятельно», – написала Татьяна Разина в своем телеграм-канале.