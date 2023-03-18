Жена Разина о его уходе из «Северстали»: «Все логично, Кубок выиграть невозможно, совсем. Не пишите херню всякую, мол, это я надавила»

Теги Северсталь КХЛ Андрей Разин соцсети контент Хоккей

Супруга Андрея Разина высказалась о его уходе из «Северстали». 

«Ну что ж… Большинство экспертов/хоккейных изданий уже высказалось по поводу серии с ЦСКА!

Никто не ожидал боя и счета 4-3 в серии… Ну как никто, опять же? Я ожидала! Была уверена, не сомневалась! Конечно, хотелось хлопнуть ЦСКА… И они могли! Андрей мог! Что ж, не сложилось… Стоит учесть ошибки и идти дальше!

Про уход из «Северстали»: все логично… Каждому спортсмену и тренеру хочется выиграть «главный приз» – Кубок [Гагарина] в данном случае. В «Северстали» на данный момент это невозможно, совсем. Поэтому, Череповец, спасибо за эти пять прекрасных сезонов! Было сложно, иногда на грани… но команда показывала отличный хоккей!

P.S.: И да, ребят, херню всякую не пишите, мол, жена надавила на Разина, чтобы он ушел из Череповца.

P.P.S.: Андрей взрослый дяденька и все решения по поводу своей работы принимает самостоятельно», – написала Татьяна Разина в своем телеграм-канале. 

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4 комментария

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Nikolay_exp
Ответ Кеша
Разину давно пора выходить на новый уровень . Он уже всем все доказал , что умеет работать с командой с самым низким бюджетом и давать результат. Никто «херню» не пишет . Хорошо , что Вы есть у Андрея - давите на Разина в постели . Вполне адекватная супруга !
Согласен, дама с характером, резковатая. Но адекватная вполне, не то что отбитая, во всю голову жена Кольцова
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Кеша
Разину давно пора выходить на новый уровень . Он уже всем все доказал , что умеет работать с командой с самым низким бюджетом и давать результат. Никто «херню» не пишет . Хорошо , что Вы есть у Андрея - давите на Разина в постели . Вполне адекватная супруга !
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Nintendo_hero
намекает что есть предложение от большого клуба?
+1
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Bashkort02
"Дяденьке" в октябре будет 50 лет!
+1
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