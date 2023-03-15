Разин о телеграм-канале: «У меня было клеймо с розовыми пиджаками, сейчас – с блогером. Если буду без работы, это будет мой рупор»

Теги Северсталь КХЛ Андрей Разин соцсети Хоккей

Андрей Разин высказался о закрытии своего телеграм-канала.

– Вы «распакуете» ваш телеграм в межсезонье? Насколько это помогло?

– С закрытием одной социальной сети я решил открыть телеграм-канал. Я думаю, что он был очень популярен, но это никак не связано с результатами команды. Никак.

Стану ли я блогером? Зачем мне это надо. Не буду я писать. У меня было клеймо с розовыми пиджаками, сейчас клеймо с этим блогером. Я неплохо работаю как тренер. Если идет какая-то статья или комментатор начинает смотреть и не видеть, я мог ответить. Все.

Я не отказываю никаким блогерам. Мне не жалко рассказать про себя, про команду. Почему бы нет. Я ничего такого в телеграм не писал. Просто нашли такую причину. Там был комплекс проблем. Мы две игры в этом сезоне сыграли без вратаря – играл мальчик из «Алмаза». Это никто не видит. А телеграм-канал видят.

Не хотелось закрывать, но закрыл. Если буду без работы, это будет мой рупор. Если я буду работать, я целиком и полностью углублюсь в работу, – сказал главный тренер «Северстали».

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1 комментарий

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oldgordon
Работа Разина заслуживает только уважения. Он может за свою прямоту не нравиться некоторым руководителям, которым хочется спокойствия и болота. Но среди болел у него большой авторитет, должен же кто-то говорить правду. Жалко, что не главным в Авто... Без таких тренеров не может быть развития. Удачи!
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