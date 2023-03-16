Крикунов об уходе Разина из «Северстали»: «Правильно делает, перерос этот уровень. Он сделал хорошую команду, выходил в плей-офф»

прокомментировал решение покинуть пост тренера « ».

«Я считаю, что он хорошо отработал. И то, что он уходит, правильно делает. Разин перерос этот уровень, ему надо двигаться дальше.

Я думал, что он в прошлом году это сделает, но, видимо, решил еще год попробовать, но не получилось пройти первый раунд.

Разин сделал в Череповце хорошую команду. Каждый год выходил в плей‑офф, всегда давал бой ведущим клубам. Мы с ним встречались в Кубке Гагарина.

Но он всегда попадал на очень сильные команды, как сейчас на ЦСКА.

Но и то, его «Северсталь» никогда не сдавалась, ребята бились, боролись», – сказал бывший главный тренер сборной России.