Кожевников о Разине: «Игроки постоянно уходили, но «Северсталь» продолжала играть в отличный хоккей. Талантливейший тренер»

Теги Северсталь КХЛ Андрей Разин Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников считает Андрея Разина талантливейшим тренером.

Сегодня специалист объявил об уходе из «Северстали».

«Разин своей работой оставил просто замечательное впечатление. У него постоянно уходили игроки, а «Северсталь» продолжала играть в отличный хоккей, радовать зрителей. Так что железная пятерка ему. Нет сомнений, что Разин будет востребован в других клубах, это сто процентов! Талантливейший тренер.

Его команду было приятно смотреть. Как и в ситуации с «Торпедо» Ларионова. Есть свежесть, а не вот эта игра от обороны: ложиться, пластаться, умирать. Да, кому-то нравится такая игра, но болельщики не получают от нее удовольствия. А вот стиль Разина – это свежая струя.

Это и привлекает, потому что игроки принимают нестандартные решения. Люди, которых никто не знает, здорово играют! Посмотрите, сколько у них ушло ребят за два года! Новые приходили, но команда становилась не хуже, а даже лучше», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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2 комментария

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ottomann
Ответ Darkhan Darkhan
Первый раз за все время о ком то положительно высказался
Да просто не успел накатить, сейчас к вечеру польется как обычно
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Darkhan Darkhan
Первый раз за все время о ком то положительно высказался
+1
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+1
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