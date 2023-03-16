Кожевников о Разине: «Игроки постоянно уходили, но «Северсталь» продолжала играть в отличный хоккей. Талантливейший тренер»

Александр Кожевников считает Андрея Разина талантливейшим тренером.

Сегодня специалист объявил об уходе из «Северстали».

«Разин своей работой оставил просто замечательное впечатление. У него постоянно уходили игроки, а «Северсталь» продолжала играть в отличный хоккей, радовать зрителей. Так что железная пятерка ему. Нет сомнений, что Разин будет востребован в других клубах, это сто процентов! Талантливейший тренер.

Его команду было приятно смотреть. Как и в ситуации с «Торпедо» Ларионова. Есть свежесть, а не вот эта игра от обороны: ложиться, пластаться, умирать. Да, кому-то нравится такая игра, но болельщики не получают от нее удовольствия. А вот стиль Разина – это свежая струя.

Это и привлекает, потому что игроки принимают нестандартные решения. Люди, которых никто не знает, здорово играют! Посмотрите, сколько у них ушло ребят за два года! Новые приходили, но команда становилась не хуже, а даже лучше», – заявил двукратный олимпийский чемпион.