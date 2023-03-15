Президент «Лиги Ставок»: «В декабре 2017-го мы заключили контракт с ФХР, а спустя 2 месяца наша сборная стала олимпийским чемпионом. Сам Третьяк отметил взаимосвязь»

Президент «Лиги Ставок» связал заключение контракта с с победой сборной России на Олимпиаде.

«Помню, как в декабре 2017 года мы заключили первый контракт с Федерацией хоккея России, а уже спустя два месяца наша сборная стала олимпийским чемпионом, и сам отметил эту взаимосвязь, поскольку до этого национальная команда 26 лет не выигрывала золото Олимпиады.

Конечно, суеверия в нашем бизнесе – дело неблагодарное, но все равно приятно и хотелось бы продолжать такие традиции, приносить счастье хоккейным клубам и сборной. Возможно, здесь есть некий и энергетический эффект от этого симбиоза, поскольку мы считаем себя спортивной компанией и все наши сотрудники (а это почти 2000 человек) активно вовлечены в процесс», – сказал Юрий Красовский.