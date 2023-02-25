Владислав Третьяк: «Я обещал России золото Олимпиады-2018. Горжусь, что сдержал свое слово»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Сергей Широков Сергей Мозякин Василий Кошечкин Владислав Третьяк Павел Дацюк Вадим Шипачев олимпийский хоккейный турнир Егор Яковлев Спорт-Экспресс Хоккей

Владислав Третьяк высказался о победе сборной России в финале Олимпиады-2018.

25 февраля 2018 года команда обыграла Германию (4:3 ОТ), уступая по ходу третьего периода 2:3.

«25 февраля 2018-го – одна из самых славных дат в истории нашего хоккея. Олимпийское золото стало девятым для нашего хоккея, и наша страна – мировой лидер по этому показателю. 

Победа на Олимпиаде стала очень важной карьерной вехой для всех игроков. Многие великолепные мастера – такие, как Дацюк, Кошечкин, Мозякин, Шипачев, Широков, Яковлев – стали обладателями коллекции всех самых почетных наград мирового хоккея. Собрав золото на Олимпиадах, чемпионатах мира и в чемпионатах нашей страны. Многие герои Игр-2018 продолжают карьеру, и у них впереди новые большие победы. 

Я не раз побеждал на Олимпиадах, получил много престижных наград. Но золото-2018 все равно стоит особняком. Это одна из самых важных вех, одно из самых важных достижений во время президентской работы. В 2014-м я публично пообещал России золото Олимпиады-2018. И горжусь тем, что сдержал свое слово», – заявил президент ФХР.

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12 комментариев

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Мистер_Жук
В хоккей играл хорошо, пора отдохнуть деду
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Ответ Геннадий Тимченко
что случилось❓почему именно сегодня Третьякк вспомнил об ОИ-2018❓🤦
под санкции загремел
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Кеша
Мухи на мёд )) . Сколько хейтеров Третьяка . А в своей жизни вы чего добились , кроме своих злобных комментариев . Вы только представьте кто вы и кто Третьяк . Хотя бы на минуту сопоставьте себя . Смешно просто . Из темы в тему бегаете за лайками. Россия была , есть и всегда будет Великой страной . .. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь».
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Кавабунга Шреддоголовый
А штанишки были полные при счете 2:3 и наверняка уже телефон звонил, где кое-что хотели спросить. Но об этом ты, разумеется, умолчишь
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mihany12
Нет слов…..
+1
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Кавабунга Шреддоголовый
А победу в Сочи не ты обещал, трепач?
Только такой победой ты и заслужил гордиться, она тебе идеально подходит
+1
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+1
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s_h_a_m_a_n
Депутаты обещать умеют))
Слава нам и в Ванкувере обещал канадцев порвать)
+1
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Геннадий Тимченко
что случилось❓почему именно сегодня Третьякк вспомнил об ОИ-2018❓🤦
+1
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aLx
Для России это достижение, для СССР был хоть один адекватный соперник, для мирового хоккея пустышка.
+1
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selso99
А золото 2014 и золото 2022 не обещал??
+4
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Дэннис Молинарев
Ответ Bashibuzuck
А кто обещал России золото Олимпиады-2014? Где этот человек?
Дыру в лаборатории заделывает :)
+5
0
+5
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Bashibuzuck
А кто обещал России золото Олимпиады-2014? Где этот человек?
+11
0
+11
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