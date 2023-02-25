Владислав Третьяк: «Я обещал России золото Олимпиады-2018. Горжусь, что сдержал свое слово»

высказался о победе сборной России в финале Олимпиады-2018.

25 февраля 2018 года команда обыграла Германию (4:3 ОТ), уступая по ходу третьего периода 2:3.

«25 февраля 2018-го – одна из самых славных дат в истории нашего хоккея. Олимпийское золото стало девятым для нашего хоккея, и наша страна – мировой лидер по этому показателю.

Победа на Олимпиаде стала очень важной карьерной вехой для всех игроков. Многие великолепные мастера – такие, как , , , , Широков, Яковлев – стали обладателями коллекции всех самых почетных наград мирового хоккея. Собрав золото на Олимпиадах, чемпионатах мира и в чемпионатах нашей страны. Многие герои Игр-2018 продолжают карьеру, и у них впереди новые большие победы.

Я не раз побеждал на Олимпиадах, получил много престижных наград. Но золото-2018 все равно стоит особняком. Это одна из самых важных вех, одно из самых важных достижений во время президентской работы. В 2014-м я публично пообещал России золото Олимпиады-2018. И горжусь тем, что сдержал свое слово», – заявил президент ФХР.