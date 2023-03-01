Третьяк об ОИ-2018: «Часто пересматриваю репортаж матча с немцами, гол Гусева. Слезы на глазах»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Сборная Германии по хоккею Пхенчхан-2018 Никита Гусев олимпийский хоккейный турнир Р-Спорт Хоккей

Владислав Третьяк высказался о победе на ОИ-2018. 

В финале Олимпиады-2018 сборная России обыграла команду Германии (4:3 ОТ), уступая по ходу третьего периода 2:3.

«За мою карьеру накопилось много воспоминаний, но та Олимпиада в Корее – одно из самых приятных воспоминаний. Очень памятное событие. На той Олимпиаде была особая интрига, вырвали победу над немцами на последних мгновениях.

Я вспоминаю Квебек-2008, но то был чемпионат мира. А чемпионаты мира проходят каждый год, можно быстро все исправить. Олимпиада же раз в четыре года.

Это было необыкновенное событие и трагедия, о которой надо снять фильм. Добыли победу, хотя поражение было совсем рядом. Немцы тогда уже готовились праздновать чемпионство, а получилось все наоборот. Часто пересматриваю репортаж того матча, тот самый гол Никиты Гусева… Слезы на глазах», – заявил президент ФХР.

Третьяк об ОИ-2018: «Про эту победу надо снять фильм. Это фактор национальной гордости, на этой истории можно воспитывать детей»

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2hsjck49rf
Старый маразматик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Crenk
Ответ usenko
Третьяк: чемпионаты мира проходят каждый год, можно быстро всё исправить... С поражения в финале 2015 года уже 7 лет прошло, быстро исправляет))
В 17 году был самый реальный шанс
У Канады вели в полуфинале
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Crenk
Ответ snipe
Крокодиловы слезы
А что , ведь это был бы полный швах , потерпи тогда наши поражение от немцев
Третьяк бы от этого не отмылся
Поэтому сейчас и плачет, когда прокручивает все это в голове
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Ivanov
По мне ЧМ по хоккею,где Ковальчук зарешал в овертайме намного эпичнее и эмоциональнее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Серый
Ну да, еще фильм снимите
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
snipe
Крокодиловы слезы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
usenko
Третьяк: чемпионаты мира проходят каждый год, можно быстро всё исправить...
С поражения в финале 2015 года уже 7 лет прошло, быстро исправляет))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Сан-Марино
То есть на катки ему всё равно, а на финал слабого олимпийского турнира не плевать
Лицемерный 🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
🤡
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
slow focus
ну ничего себе, фильм еще пусть бекмамбетов снимет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
radik_ar
Как бы эгоизм зашкаливает... как будто сам там участвовал..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Когда гордиться больше нечем, кроме как валидольной победой над средними немцами на второсортной олимпиаде без нхловцев, действительно впору заплакать
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий