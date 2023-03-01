Третьяк об ОИ-2018: «Часто пересматриваю репортаж матча с немцами, гол Гусева. Слезы на глазах»

высказался о победе на ОИ-2018.

В финале Олимпиады-2018 сборная России обыграла команду (4:3 ОТ), уступая по ходу третьего периода 2:3.

«За мою карьеру накопилось много воспоминаний, но та Олимпиада в Корее – одно из самых приятных воспоминаний. Очень памятное событие. На той Олимпиаде была особая интрига, вырвали победу над немцами на последних мгновениях.

Я вспоминаю Квебек-2008, но то был чемпионат мира. А чемпионаты мира проходят каждый год, можно быстро все исправить. Олимпиада же раз в четыре года.

Это было необыкновенное событие и трагедия, о которой надо снять фильм. Добыли победу, хотя поражение было совсем рядом. Немцы тогда уже готовились праздновать чемпионство, а получилось все наоборот. Часто пересматриваю репортаж того матча, тот самый гол … Слезы на глазах», – заявил президент .

Третьяк об ОИ-2018: «Про эту победу надо снять фильм. Это фактор национальной гордости, на этой истории можно воспитывать детей»