Третьяк об ОИ-2018: «Часто пересматриваю репортаж матча с немцами, гол Гусева. Слезы на глазах»
Владислав Третьяк высказался о победе на ОИ-2018.
В финале Олимпиады-2018 сборная России обыграла команду Германии (4:3 ОТ), уступая по ходу третьего периода 2:3.
«За мою карьеру накопилось много воспоминаний, но та Олимпиада в Корее – одно из самых приятных воспоминаний. Очень памятное событие. На той Олимпиаде была особая интрига, вырвали победу над немцами на последних мгновениях.
Я вспоминаю Квебек-2008, но то был чемпионат мира. А чемпионаты мира проходят каждый год, можно быстро все исправить. Олимпиада же раз в четыре года.
Это было необыкновенное событие и трагедия, о которой надо снять фильм. Добыли победу, хотя поражение было совсем рядом. Немцы тогда уже готовились праздновать чемпионство, а получилось все наоборот. Часто пересматриваю репортаж того матча, тот самый гол Никиты Гусева… Слезы на глазах», – заявил президент ФХР.
Третьяк об ОИ-2018: «Про эту победу надо снять фильм. Это фактор национальной гордости, на этой истории можно воспитывать детей»
У Канады вели в полуфинале
Третьяк бы от этого не отмылся
Поэтому сейчас и плачет, когда прокручивает все это в голове
С поражения в финале 2015 года уже 7 лет прошло, быстро исправляет))
Лицемерный 🤡