Владислав Третьяк: «Золото ОИ-2018 привело к всплеску интереса к хоккею. Ускоряется процесс строительства катков»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир детский хоккей Спорт-Экспресс Хоккей

Владислав Третьяк считает, что победа на Олимпиаде-2018 привела к всплеску интереса к хоккею.

В финале турнира сборная России обыграла Германию (4:3 ОТ), уступая по ходу третьего периода 2:3. 

«Сейчас, когда мы празднуем первый юбилей той победы, особенно отрадно видеть: олимпийское золото привело к всплеску интереса к хоккею. Все больше детей и подростков вовлекаются в занятия нашим видом спорта, ускоряется процесс строительства катков.

Успехи сборной повышают внимание к хоккею, любовь к хоккею. И это очень ценное наследие золотой Олимпиады. Ведь те мальчишки, которые пришли в спорт под впечатлением от Игр-2018, которые тренируются на новых аренах – потом сами будут добывать для России золото самых важных турниров.

Наши цели – всегда чемпионские, а новое поколение победителей растет сейчас. Вдохновляясь в том числе и тем титулом, который был добыт ровно 5 лет назад», – заявил президент ФХР.

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8 комментариев

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Кеша
Ответ TBFTT
Вот так и формируется мнимое величие страны.
Великая Россия не мнимая . Всегда была , есть и будет Великой!
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Анатолий Magicbrain
Барашек говорит: бееее. Коровка говорит муууу. Третьяк говорит про катки. Причем с той же смысловой нагрузкой все последние годы
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Кеша
Я , конечно, не Достоевский и не смогу так красноречиво написать послание ненавистникам России . Я напишу своими словами . Никогда не было и не будет у вас своих Чернышова , Тарасова , Тихонова , Кулагина , Хомутова, Каменского, Быкова, Знарка , Третьяка, Фетисова , Кожевникова , Макарова , Ларионова , Крутова , Харламова , Петрова , Михайлова, Чайковского, Рахманинова, Тютчева , Лермонтова , Есенина , Маяковского , Катаева , Твардовского, Беллы Ахмадулиной , Марины Цветаевой , Валерия Гергиева , Васнецова , Репина , Айвазовского , Брюлова , Саврасова … список можно писать неделями . Это ученые, деятели искусства , писатели и поэты , спортсмены . Не было и не будет никогда у вас таких выдающихся людей . Нет у вас повода для гордости - разве что лже демократические ценности , навязываемые по всему Миру. А нагадить России хочется . Оттого каждый день терабайтами клевещете на Россию . Из покон века Россия справлялась со всеми недругами. Так будет и сейчас . Я вас понимаю. Держитесь и берегите себя .
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цэсемьэр
катков, нужно больше катков
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TBFTT
Вот так и формируется мнимое величие страны.
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Nikolay
какие от? вплеск придала победа на кубкетКарьяла )))
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Maksmen1995
Фантазёр, ты меня называл.. Фантазёр..
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Джиза
Нет, Владислав, все не так. Не врите.
+8
-1
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