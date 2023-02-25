Владислав Третьяк: «Золото ОИ-2018 привело к всплеску интереса к хоккею. Ускоряется процесс строительства катков»

считает, что победа на Олимпиаде-2018 привела к всплеску интереса к хоккею.

В финале турнира сборная России обыграла Германию (4:3 ОТ), уступая по ходу третьего периода 2:3.

«Сейчас, когда мы празднуем первый юбилей той победы, особенно отрадно видеть: олимпийское золото привело к всплеску интереса к хоккею. Все больше детей и подростков вовлекаются в занятия нашим видом спорта, ускоряется процесс строительства катков.

Успехи сборной повышают внимание к хоккею, любовь к хоккею. И это очень ценное наследие золотой Олимпиады. Ведь те мальчишки, которые пришли в спорт под впечатлением от Игр-2018, которые тренируются на новых аренах – потом сами будут добывать для России золото самых важных турниров.

Наши цели – всегда чемпионские, а новое поколение победителей растет сейчас. Вдохновляясь в том числе и тем титулом, который был добыт ровно 5 лет назад», – заявил президент .