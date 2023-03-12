Форвард «Сочи» Петьков: «С Иванюженковым в последний раз виделись позавчера, тренировались»

Форвард «Сочи» Кирилл Петьков рассказал, что с пятницы не видел .

Сообщалось, что последний подозревается в убийстве, совершенном в ресторане в Подмосковье.

Клуб заявил, что в субботу игроки работали во дворце спорта «Большой», Иванюженков тоже участвовал в тренировочном процессе.

«Ничего не знаю ни о какой ситуации. Последний раз виделись с ним позавчера. Мы тренировались.

Я ничего не слышал, я сейчас в Санкт-Петербурге», – сказал Петьков.

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