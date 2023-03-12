Форвард «Сочи» Петьков: «С Иванюженковым в последний раз виделись позавчера, тренировались»
Форвард «Сочи» Кирилл Петьков рассказал, что с пятницы не видел Артема Иванюженкова.
Сообщалось, что последний подозревается в убийстве, совершенном в ресторане в Подмосковье.
Клуб заявил, что в субботу игроки работали во дворце спорта «Большой», Иванюженков тоже участвовал в тренировочном процессе.
«Ничего не знаю ни о какой ситуации. Последний раз виделись с ним позавчера. Мы тренировались.
Я ничего не слышал, я сейчас в Санкт-Петербурге», – сказал Петьков.
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