Форвард «Сочи» Петьков: «С Иванюженковым в последний раз виделись позавчера, тренировались»

Теги КХЛ Сочи Артем Иванюженков Спорт-Экспресс Кирилл Петьков Хоккей

Форвард «Сочи» Кирилл Петьков рассказал, что с пятницы не видел Артема Иванюженкова.

Сообщалось, что последний подозревается в убийстве, совершенном в ресторане в Подмосковье.

Клуб заявил, что в субботу игроки работали во дворце спорта «Большой», Иванюженков тоже участвовал в тренировочном процессе.

«Ничего не знаю ни о какой ситуации. Последний раз виделись с ним позавчера. Мы тренировались.

Я ничего не слышал, я сейчас в Санкт-Петербурге», – сказал Петьков.

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1 комментарий

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dmitriy1981
вы уж там договоритесь между собой, а то смешно становится
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